Сийярто рассказал, когда планируют подключить в сеть новые блоки АЭС "Пакш"
Сийярто рассказал, когда планируют подключить в сеть новые блоки АЭС "Пакш"
2025-10-14T15:18+0300
газ
венгрия
петер сийярто
аэс "пакш"
БУДАПЕШТ, 14 окт - ПРАЙМ. Подключение в сеть двух новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии ожидается около 2032 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В начале следующего десятилетия, примерно к 2032 году, новые энергоблоки АЭС могут быть подключены к национальной электросети. Это означает, что доля атомной энергии в Венгрии увеличится до 70%. Таким образом, конкурентоспособность Венгрии будет продолжать расти, а с другой стороны, мы дадим возможность венгерским семьям продолжать платить самые низкие счета за электроэнергию в Европе", - сказал Сийярто в интервью региональному порталу baon.hu.
венгрия
