Украинский олигарх Ахметов построит хранилище электроэнергии в Польше

Украинский олигарх Ринат Ахметов построит одно из крупнейших хранилищ электроэнергии в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. | 14.10.2025

экономика

польша

ринат ахметов

украина

ВАРШАВА, 14 окт – ПРАЙМ. Украинский олигарх Ринат Ахметов построит одно из крупнейших хранилищ электроэнергии в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. "В Мыслаховицах недалеко от Тшебини Малопольского воеводства будет построено батарейное хранилище емкостью 622 МВт/час. Этого достаточно, чтобы питать город размером с Тшебини (более 20 тысяч человек – ред.) несколько дней", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, данная инвестиция будет реализована DRI, которая входит в группу DTEK, контролируемую украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Отмечается, что во вторник состоялась встреча органов местного самоуправления и компании DRI, которая собирается построить хранилище, с жителями Мыслаховиц. "На встрече не было недостатка в эмоциях. Жители не против самого строительства. Однако они подчеркивают, что они недостаточно информированы и озабочены по поводу расположения хранилищ энергии, расстояния от зданий, по поводу безопасности – пожарной, экологической, а также военной".

польша

украина

2025

польша, ринат ахметов, украина