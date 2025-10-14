Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.10.2025
Украинский олигарх Ахметов построит хранилище электроэнергии в Польше
Украинский олигарх Ахметов построит хранилище электроэнергии в Польше - 14.10.2025, ПРАЙМ
Украинский олигарх Ахметов построит хранилище электроэнергии в Польше
Украинский олигарх Ринат Ахметов построит одно из крупнейших хранилищ электроэнергии в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T23:42+0300
2025-10-14T23:42+0300
ВАРШАВА, 14 окт – ПРАЙМ. Украинский олигарх Ринат Ахметов построит одно из крупнейших хранилищ электроэнергии в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. "В Мыслаховицах недалеко от Тшебини Малопольского воеводства будет построено батарейное хранилище емкостью 622 МВт/час. Этого достаточно, чтобы питать город размером с Тшебини (более 20 тысяч человек – ред.) несколько дней", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, данная инвестиция будет реализована DRI, которая входит в группу DTEK, контролируемую украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Отмечается, что во вторник состоялась встреча органов местного самоуправления и компании DRI, которая собирается построить хранилище, с жителями Мыслаховиц. "На встрече не было недостатка в эмоциях. Жители не против самого строительства. Однако они подчеркивают, что они недостаточно информированы и озабочены по поводу расположения хранилищ энергии, расстояния от зданий, по поводу безопасности – пожарной, экологической, а также военной".
23:42 14.10.2025
 
Украинский олигарх Ахметов построит хранилище электроэнергии в Польше

RMF FM: украинский олигарх Ахметов построит крупнейшее хранилище электроэнергии в Польше

ВАРШАВА, 14 окт – ПРАЙМ. Украинский олигарх Ринат Ахметов построит одно из крупнейших хранилищ электроэнергии в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.
"В Мыслаховицах недалеко от Тшебини Малопольского воеводства будет построено батарейное хранилище емкостью 622 МВт/час. Этого достаточно, чтобы питать город размером с Тшебини (более 20 тысяч человек – ред.) несколько дней", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, данная инвестиция будет реализована DRI, которая входит в группу DTEK, контролируемую украинским олигархом Ринатом Ахметовым.
Отмечается, что во вторник состоялась встреча органов местного самоуправления и компании DRI, которая собирается построить хранилище, с жителями Мыслаховиц.
"На встрече не было недостатка в эмоциях. Жители не против самого строительства. Однако они подчеркивают, что они недостаточно информированы и озабочены по поводу расположения хранилищ энергии, расстояния от зданий, по поводу безопасности – пожарной, экологической, а также военной".
Зеленский приструнил старых олигархов в пользу новых, пишет СМИ
16 января 2024, 15:06
 
