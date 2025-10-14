https://1prime.ru/20251014/aktsii-863499728.html

"М.Видео" проведет допэмиссию 1,5 миллиарда акций по открытой подписке

"М.Видео" проведет допэмиссию 1,5 миллиарда акций по открытой подписке - 14.10.2025, ПРАЙМ

"М.Видео" проведет допэмиссию 1,5 миллиарда акций по открытой подписке

Акционеры "М.Видео" приняли решение провести допэмиссию 1,5 миллиарда обыкновенных акций по открытой подписке вместо размещения 500 миллионов акций по закрытой... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T16:36+0300

2025-10-14T16:36+0300

2025-10-14T16:36+0300

акции

рынок

бизнес

м.видео

https://cdnn.1prime.ru/img/76177/09/761770912_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_68cc032ca6789fe2c37eece21aefb949.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Акционеры "М.Видео" приняли решение провести допэмиссию 1,5 миллиарда обыкновенных акций по открытой подписке вместо размещения 500 миллионов акций по закрытой подписке, говорится в сообщении компании. "Акционеры компании приняли решение отменить проведение дополнительной эмиссии в размере 500 млн обыкновенных акций в формате закрытой подписки и согласовать проведение дополнительной эмиссии с максимально возможным объемом до 1,5 млрд обыкновенных акций в формате открытой подписки", - сказано в сообщении. Фактический размер выпуска будет определен рынком в зависимости от цены акции и спроса. Цена размещения будет утверждена решением совета не позднее даты начала размещения, уточнили в компании. "М.Видео" планирует завершить ключевые этапы размещения до конца 2025 года. "Решение о проведении дополнительной эмиссии в открытом формате - важный шаг для привлечения инвестиций в компанию. Этот формат позволяет завершить процесс докапитализации от наших действующих акционеров и привлечь новые инвестиции. Средства от дополнительной эмиссии будут направлены на снижение долговой нагрузки компании, пополнение оборотного капитала с целью поддержки роста бизнеса и достижения новых стратегических целей компании", - прокомментировал генеральный директор компании Феликс Либ. В начале сентября совет директоров "М.Видео" предложил акционерам изменить формат дополнительной эмиссии обыкновенных акций с закрытой подписки на открытую. В мае акционеры компании завершили докапитализацию на 30 миллиардов рублей. Сообщалось, что в дальнейшем эти средства будут перераспределены между акционерами в рамках допэмиссии.

