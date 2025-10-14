Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов отметил результативность установки роботов на "Камазе" - 14.10.2025, ПРАЙМ
Алиханов отметил результативность установки роботов на "Камазе"
Алиханов отметил результативность установки роботов на "Камазе" - 14.10.2025, ПРАЙМ
Алиханов отметил результативность установки роботов на "Камазе"
Установка промышленных роботов на "Камазе" на одном из участков производственного процесса повысила производительность труда на 15%, рассказал глава... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T13:44+0300
2025-10-14T13:44+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Установка промышленных роботов на "Камазе" на одном из участков производственного процесса повысила производительность труда на 15%, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме. "Компании уже оценили их эффективность. В частности, на "Камазе" установка на одном из участков полутора десятка отечественных роботов, каждый из которых заменяет трех человек, повысила производительность на 15%", - сказал Алиханов. По его словам, Минпромторг РФ видит рост интереса к внедрению промышленных роботов. Так, в 2024 году установлено свыше 8 тысяч роботов - на 60% больше, чем в 2023 году. В рамках ПМЭФ-2025 министр в интервью РИА Новости сообщал, что РФ к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч новых промышленных роботов. В марте Алиханов отмечал, что в рамках федерального проекта предусмотрен широкий перечень мер господдержки промышленной робототехники. Они направлены на стимулирование спроса и на проведение НИОКР по разработке новых образцов роботов. Еще одним важным направлением работы станет создание технологической инфраструктуры, основу которой составят 30 центров развития робототехники в российских регионах.
13:44 14.10.2025
 
Алиханов отметил результативность установки роботов на "Камазе"

Алиханов: установка роботов на "Камазе" повысила производительность труда на 15%

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Установка промышленных роботов на "Камазе" на одном из участков производственного процесса повысила производительность труда на 15%, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Компании уже оценили их эффективность. В частности, на "Камазе" установка на одном из участков полутора десятка отечественных роботов, каждый из которых заменяет трех человек, повысила производительность на 15%", - сказал Алиханов.
По его словам, Минпромторг РФ видит рост интереса к внедрению промышленных роботов. Так, в 2024 году установлено свыше 8 тысяч роботов - на 60% больше, чем в 2023 году.
В рамках ПМЭФ-2025 министр в интервью РИА Новости сообщал, что РФ к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч новых промышленных роботов.
В марте Алиханов отмечал, что в рамках федерального проекта предусмотрен широкий перечень мер господдержки промышленной робототехники. Они направлены на стимулирование спроса и на проведение НИОКР по разработке новых образцов роботов. Еще одним важным направлением работы станет создание технологической инфраструктуры, основу которой составят 30 центров развития робототехники в российских регионах.
