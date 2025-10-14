https://1prime.ru/20251014/alikhanov-863491555.html
Алиханов отметил результативность установки роботов на "Камазе"
Алиханов отметил результативность установки роботов на "Камазе" - 14.10.2025, ПРАЙМ
Алиханов отметил результативность установки роботов на "Камазе"
Установка промышленных роботов на "Камазе" на одном из участков производственного процесса повысила производительность труда на 15%, рассказал глава... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T13:44+0300
2025-10-14T13:44+0300
2025-10-14T13:44+0300
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Установка промышленных роботов на "Камазе" на одном из участков производственного процесса повысила производительность труда на 15%, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме. "Компании уже оценили их эффективность. В частности, на "Камазе" установка на одном из участков полутора десятка отечественных роботов, каждый из которых заменяет трех человек, повысила производительность на 15%", - сказал Алиханов. По его словам, Минпромторг РФ видит рост интереса к внедрению промышленных роботов. Так, в 2024 году установлено свыше 8 тысяч роботов - на 60% больше, чем в 2023 году. В рамках ПМЭФ-2025 министр в интервью РИА Новости сообщал, что РФ к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч новых промышленных роботов. В марте Алиханов отмечал, что в рамках федерального проекта предусмотрен широкий перечень мер господдержки промышленной робототехники. Они направлены на стимулирование спроса и на проведение НИОКР по разработке новых образцов роботов. Еще одним важным направлением работы станет создание технологической инфраструктуры, основу которой составят 30 центров развития робототехники в российских регионах.
