Алиханов рассказал мерах стимуляции спроса на отечественные авто

Алиханов рассказал мерах стимуляции спроса на отечественные авто

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Порядка 115 тысяч автомобилей отечественного производства реализовано в России за восемь месяцев 2025 года по программам льготного лизинга и автокредитования, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "На поддержку рынка продолжают работать наши меры стимулирования спроса - программы льготного автокредитования и льготного лизинга. За 8 месяцев, например, с помощью этих инструментов уже было реализовано порядка 115 тысяч отечественных автомобилей", - сказал министр. В январе Минпромторг сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, в августе Алиханов сообщал о планах министерства в августе-сентябре 2025 года выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.

