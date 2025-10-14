Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал мерах стимуляции спроса на отечественные авто - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/alikhanov-863496413.html
Алиханов рассказал мерах стимуляции спроса на отечественные авто
Алиханов рассказал мерах стимуляции спроса на отечественные авто - 14.10.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал мерах стимуляции спроса на отечественные авто
Порядка 115 тысяч автомобилей отечественного производства реализовано в России за восемь месяцев 2025 года по программам льготного лизинга и автокредитования,... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T15:57+0300
2025-10-14T15:57+0300
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Порядка 115 тысяч автомобилей отечественного производства реализовано в России за восемь месяцев 2025 года по программам льготного лизинга и автокредитования, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "На поддержку рынка продолжают работать наши меры стимулирования спроса - программы льготного автокредитования и льготного лизинга. За 8 месяцев, например, с помощью этих инструментов уже было реализовано порядка 115 тысяч отечественных автомобилей", - сказал министр. В январе Минпромторг сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, в августе Алиханов сообщал о планах министерства в августе-сентябре 2025 года выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
https://1prime.ru/20251014/avto-863483315.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_111aa2fd2f3cc8b99c39c83911a81699.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
15:57 14.10.2025
 
Алиханов рассказал мерах стимуляции спроса на отечественные авто

Алиханов: в РФ за восемь месяцев на льготных условиях реализовано 115 тысяч авто

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Порядка 115 тысяч автомобилей отечественного производства реализовано в России за восемь месяцев 2025 года по программам льготного лизинга и автокредитования, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"На поддержку рынка продолжают работать наши меры стимулирования спроса - программы льготного автокредитования и льготного лизинга. За 8 месяцев, например, с помощью этих инструментов уже было реализовано порядка 115 тысяч отечественных автомобилей", - сказал министр.
В январе Минпромторг сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, в августе Алиханов сообщал о планах министерства в августе-сентябре 2025 года выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.
В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей.
Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто из-за рубежа
09:26
 
БизнесРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала