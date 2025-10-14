https://1prime.ru/20251014/alikhanov-863496413.html
Алиханов рассказал мерах стимуляции спроса на отечественные авто
Алиханов рассказал мерах стимуляции спроса на отечественные авто - 14.10.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал мерах стимуляции спроса на отечественные авто
Порядка 115 тысяч автомобилей отечественного производства реализовано в России за восемь месяцев 2025 года по программам льготного лизинга и автокредитования,... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T15:57+0300
2025-10-14T15:57+0300
2025-10-14T15:57+0300
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Порядка 115 тысяч автомобилей отечественного производства реализовано в России за восемь месяцев 2025 года по программам льготного лизинга и автокредитования, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "На поддержку рынка продолжают работать наши меры стимулирования спроса - программы льготного автокредитования и льготного лизинга. За 8 месяцев, например, с помощью этих инструментов уже было реализовано порядка 115 тысяч отечественных автомобилей", - сказал министр. В январе Минпромторг сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, в августе Алиханов сообщал о планах министерства в августе-сентябре 2025 года выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
https://1prime.ru/20251014/avto-863483315.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_111aa2fd2f3cc8b99c39c83911a81699.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов рассказал мерах стимуляции спроса на отечественные авто
Алиханов: в РФ за восемь месяцев на льготных условиях реализовано 115 тысяч авто
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Порядка 115 тысяч автомобилей отечественного производства реализовано в России за восемь месяцев 2025 года по программам льготного лизинга и автокредитования, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"На поддержку рынка продолжают работать наши меры стимулирования спроса - программы льготного автокредитования и льготного лизинга. За 8 месяцев, например, с помощью этих инструментов уже было реализовано порядка 115 тысяч отечественных автомобилей", - сказал министр.
В январе Минпромторг
сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, в августе Алиханов
сообщал о планах министерства в августе-сентябре 2025 года выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.
В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей.
Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто из-за рубежа