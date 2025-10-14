https://1prime.ru/20251014/alikhanov-863496603.html

Продажи новых легковушек в России снизились, заявил Алиханов

Продажи новых легковушек в России снизились, заявил Алиханов - 14.10.2025, ПРАЙМ

Продажи новых легковушек в России снизились, заявил Алиханов

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя... | 14.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "По итогам 2025 года, объем рынка новых автомобилей во всех сегментах составит порядка 1,3-1,4 миллиона единиц. Это примерно на четверть меньше результатов прошлого года, однако возможно будут превышены результаты более спокойного в плане роста 2023 года", — сказал министр. Алиханов отметил, что с учетом текущей динамики автомобильного рынка России, продажи новых легковых автомобилей за четвертый квартал ожидаются на уровне 350 тысяч единиц. В начале октября Минпромторг РФ сообщал, что продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре 2025 года снизились на 22% в годовом выражении, в том числе в сентябре текущего года – на 18%.

