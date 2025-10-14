Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых легковушек в России снизились, заявил Алиханов
2025-10-14T15:55+0300
2025-10-14T15:55+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "По итогам 2025 года, объем рынка новых автомобилей во всех сегментах составит порядка 1,3-1,4 миллиона единиц. Это примерно на четверть меньше результатов прошлого года, однако возможно будут превышены результаты более спокойного в плане роста 2023 года", — сказал министр. Алиханов отметил, что с учетом текущей динамики автомобильного рынка России, продажи новых легковых автомобилей за четвертый квартал ожидаются на уровне 350 тысяч единиц. В начале октября Минпромторг РФ сообщал, что продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре 2025 года снизились на 22% в годовом выражении, в том числе в сентябре текущего года – на 18%.
бизнес, антон алиханов, минпромторг, рф, россия
Бизнес, Антон Алиханов, Минпромторг, РФ, РОССИЯ
15:55 14.10.2025
 
Продажи новых легковушек в России снизились, заявил Алиханов

Алиханов: планируется снижение продаж новых легковушек в России по итогу 2025 года

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"По итогам 2025 года, объем рынка новых автомобилей во всех сегментах составит порядка 1,3-1,4 миллиона единиц. Это примерно на четверть меньше результатов прошлого года, однако возможно будут превышены результаты более спокойного в плане роста 2023 года", — сказал министр.
Алиханов отметил, что с учетом текущей динамики автомобильного рынка России, продажи новых легковых автомобилей за четвертый квартал ожидаются на уровне 350 тысяч единиц.
В начале октября Минпромторг РФ сообщал, что продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре 2025 года снизились на 22% в годовом выражении, в том числе в сентябре текущего года – на 18%.
Вечерний Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Подготовка авто к зиме обойдется в 38 тысяч рублей
БизнесАнтон АлихановМинпромторгРФРОССИЯ
 
 
