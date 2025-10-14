Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России планируют нарастить производство промышленных роботов - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251014/alikhanov-863503189.html
В России планируют нарастить производство промышленных роботов
В России планируют нарастить производство промышленных роботов - 14.10.2025, ПРАЙМ
В России планируют нарастить производство промышленных роботов
Объем производства промышленных роботов в России до 2030 года планируется нарастить более чем в 10 раз, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T18:18+0300
2025-10-14T18:18+0300
промышленность
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863503033_0:179:6000:3554_1920x0_80_0_0_807ccaa4b931e88465998e70864d19b9.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем производства промышленных роботов в России до 2030 года планируется нарастить более чем в 10 раз, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Для достижения целевого показателя - вхождения в топ-25 стран мира по уровню плотности роботизации - до 2030 года планируется нарастить объем производства более чем в 10 раз", - сказал министр. Он добавил, что выпуск промышленных роботов в России по итогам текущего года ожидается более 700 единиц, а если учитывать роботов, не входящих в реестр российской промышленной продукции, то объем составит более 1000 единиц.
https://1prime.ru/20250830/intervyu-861339736.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863503033_411:0:5744:4000_1920x0_80_0_0_cfe37117d406f97d3d50116fd219b2a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Экономика
18:18 14.10.2025
 
В России планируют нарастить производство промышленных роботов

Алиханов: производство промышленных роботов в РФ планируется нарастить в 10 раз до 2030 г

© РИА Новости . Ксения НакаПромышленные роботы
Промышленные роботы - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Промышленные роботы . Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Нака
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем производства промышленных роботов в России до 2030 года планируется нарастить более чем в 10 раз, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Для достижения целевого показателя - вхождения в топ-25 стран мира по уровню плотности роботизации - до 2030 года планируется нарастить объем производства более чем в 10 раз", - сказал министр.
Он добавил, что выпуск промышленных роботов в России по итогам текущего года ожидается более 700 единиц, а если учитывать роботов, не входящих в реестр российской промышленной продукции, то объем составит более 1000 единиц.
Роман Божьев, генеральный продюсер форума Scoring Day - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Роботы наконец нас заменят: главные вызовы форума Scoring Day
30 августа, 08:00
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала