В России планируют нарастить производство промышленных роботов

В России планируют нарастить производство промышленных роботов

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем производства промышленных роботов в России до 2030 года планируется нарастить более чем в 10 раз, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Для достижения целевого показателя - вхождения в топ-25 стран мира по уровню плотности роботизации - до 2030 года планируется нарастить объем производства более чем в 10 раз", - сказал министр. Он добавил, что выпуск промышленных роботов в России по итогам текущего года ожидается более 700 единиц, а если учитывать роботов, не входящих в реестр российской промышленной продукции, то объем составит более 1000 единиц.

