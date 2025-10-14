https://1prime.ru/20251014/alikhanov-863503189.html
В России планируют нарастить производство промышленных роботов
Алиханов: производство промышленных роботов в РФ планируется нарастить в 10 раз до 2030 г
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем производства промышленных роботов в России до 2030 года планируется нарастить более чем в 10 раз, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Для достижения целевого показателя - вхождения в топ-25 стран мира по уровню плотности роботизации - до 2030 года планируется нарастить объем производства более чем в 10 раз", - сказал министр.
Он добавил, что выпуск промышленных роботов в России по итогам текущего года ожидается более 700 единиц, а если учитывать роботов, не входящих в реестр российской промышленной продукции, то объем составит более 1000 единиц.
