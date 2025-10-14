https://1prime.ru/20251014/altay-863487997.html
Минфин предложил создать игорную зону на территории Алтая
Минфин предложил создать игорную зону на территории Алтая - 14.10.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил создать игорную зону на территории Алтая
Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай, реализация позволит обеспечить дополнительный стимул | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T12:21+0300
2025-10-14T12:21+0300
2025-10-14T12:21+0300
бизнес
алтай
минфин
туризм
краснодарский край
приморский край
https://cdnn.1prime.ru/img/77659/86/776598636_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_c0abd02d37dec0d836ebe4e3ea9aa147.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай, реализация позволит обеспечить дополнительный стимул для развития региона, а также увеличить туристический поток, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Федеральным законом предусмотрено создание игорных зон на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область. Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. "Принятие и реализация федерального закона позволит обеспечить дополнительный стимул для развития Республики Алтай, увеличить туристические потоки на территорию региона и создать новые рабочие места для жителей Республики Алтай", - отмечается там.
https://1prime.ru/20251008/alkogol-863307623.html
алтай
краснодарский край
приморский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77659/86/776598636_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_bd04a5c58f00fef7441108ef5e58a164.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, алтай, минфин, туризм, краснодарский край, приморский край
Бизнес, АЛТАЙ, Минфин, Туризм, Краснодарский край, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Минфин предложил создать игорную зону на территории Алтая
Минфин России предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай