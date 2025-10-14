https://1prime.ru/20251014/altay-863487997.html

Минфин предложил создать игорную зону на территории Алтая

2025-10-14T12:21+0300

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай, реализация позволит обеспечить дополнительный стимул для развития региона, а также увеличить туристический поток, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Федеральным законом предусмотрено создание игорных зон на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область. Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. "Принятие и реализация федерального закона позволит обеспечить дополнительный стимул для развития Республики Алтай, увеличить туристические потоки на территорию региона и создать новые рабочие места для жителей Республики Алтай", - отмечается там.

