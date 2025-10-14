Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил создать игорную зону на территории Алтая - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/altay-863487997.html
Минфин предложил создать игорную зону на территории Алтая
Минфин предложил создать игорную зону на территории Алтая - 14.10.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил создать игорную зону на территории Алтая
Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай, реализация позволит обеспечить дополнительный стимул | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T12:21+0300
2025-10-14T12:21+0300
бизнес
алтай
минфин
туризм
краснодарский край
приморский край
https://cdnn.1prime.ru/img/77659/86/776598636_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_c0abd02d37dec0d836ebe4e3ea9aa147.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай, реализация позволит обеспечить дополнительный стимул для развития региона, а также увеличить туристический поток, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Федеральным законом предусмотрено создание игорных зон на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область. Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. "Принятие и реализация федерального закона позволит обеспечить дополнительный стимул для развития Республики Алтай, увеличить туристические потоки на территорию региона и создать новые рабочие места для жителей Республики Алтай", - отмечается там.
https://1prime.ru/20251008/alkogol-863307623.html
алтай
краснодарский край
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77659/86/776598636_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_bd04a5c58f00fef7441108ef5e58a164.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, алтай, минфин, туризм, краснодарский край, приморский край
Бизнес, АЛТАЙ, Минфин, Туризм, Краснодарский край, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
12:21 14.10.2025
 
Минфин предложил создать игорную зону на территории Алтая

Минфин России предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкКазино
Казино - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Казино. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай, реализация позволит обеспечить дополнительный стимул для развития региона, а также увеличить туристический поток, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Федеральным законом предусмотрено создание игорных зон на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область. Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
"Принятие и реализация федерального закона позволит обеспечить дополнительный стимул для развития Республики Алтай, увеличить туристические потоки на территорию региона и создать новые рабочие места для жителей Республики Алтай", - отмечается там.
Листовка с надписью Продавец обязан потребовать паспорт при покупке алкоголя или табака на полке с алкогольными напитками в магазине - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
В Подмосковье более тысячи магазинов перестали продавать алкоголь
8 октября, 23:00
 
БизнесАЛТАЙМинфинТуризмКраснодарский крайПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала