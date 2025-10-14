Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Аргентины назвали валюту своей страны очень слабой - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251014/argentina-863509303.html
Власти Аргентины назвали валюту своей страны очень слабой
Власти Аргентины назвали валюту своей страны очень слабой - 14.10.2025, ПРАЙМ
Власти Аргентины назвали валюту своей страны очень слабой
Национальная валюта Аргентины исторически остается очень слабой, поэтому Буэнос-Айрес не может принуждать торговых партнеров принимать песо в двусторонней... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T21:07+0300
2025-10-14T21:07+0300
экономика
рынок
аргентина
буэнос-айрес
вашингтон
мвф
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/76580/43/765804374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_45891a9ae7cb12d02d643a73b3ead64d.jpg
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Национальная валюта Аргентины исторически остается очень слабой, поэтому Буэнос-Айрес не может принуждать торговых партнеров принимать песо в двусторонней торговле, заявил на вопрос РИА Новости секретарь по финансам министерства экономики Аргентины Пабло Кирно. "Что касается местных валют и их использования в торговле, то Аргентина исторически имеет очень слабую валюту… пока что мы не находимся в той позиции, чтобы принуждать кого-либо принимать нашу местную валюту", - сообщил он на вопрос агентства о перспективе торговых расчетов в нацвалютах на ежегодных встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Кирно добавил, что в настоящее время Аргентина проводит расчеты в международной торговле в долларах, евро и японских йенах.
https://1prime.ru/20251014/dollar-863502776.html
аргентина
буэнос-айрес
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76580/43/765804374_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_9c6af4e90b1648b0069041d7d480713e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, аргентина, буэнос-айрес, вашингтон, мвф, всемирный банк
Экономика, Рынок, АРГЕНТИНА, БУЭНОС-АЙРЕС, ВАШИНГТОН, МВФ, Всемирный банк
21:07 14.10.2025
 
Власти Аргентины назвали валюту своей страны очень слабой

Власти Аргентины заявили, что не могут принуждать торговых партнеров принимать песо

© fotolia.com / Nicolas KoppФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Флаг Аргентины. Архивное фото
© fotolia.com / Nicolas Kopp
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Национальная валюта Аргентины исторически остается очень слабой, поэтому Буэнос-Айрес не может принуждать торговых партнеров принимать песо в двусторонней торговле, заявил на вопрос РИА Новости секретарь по финансам министерства экономики Аргентины Пабло Кирно.
"Что касается местных валют и их использования в торговле, то Аргентина исторически имеет очень слабую валюту… пока что мы не находимся в той позиции, чтобы принуждать кого-либо принимать нашу местную валюту", - сообщил он на вопрос агентства о перспективе торговых расчетов в нацвалютах на ежегодных встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Кирно добавил, что в настоящее время Аргентина проводит расчеты в международной торговле в долларах, евро и японских йенах.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам после роста в понедельник
18:14
 
ЭкономикаРынокАРГЕНТИНАБУЭНОС-АЙРЕСВАШИНГТОНМВФВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала