Власти Аргентины назвали валюту своей страны очень слабой

Власти Аргентины назвали валюту своей страны очень слабой

2025-10-14T21:07+0300

2025-10-14T21:07+0300

2025-10-14T21:07+0300

ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Национальная валюта Аргентины исторически остается очень слабой, поэтому Буэнос-Айрес не может принуждать торговых партнеров принимать песо в двусторонней торговле, заявил на вопрос РИА Новости секретарь по финансам министерства экономики Аргентины Пабло Кирно. "Что касается местных валют и их использования в торговле, то Аргентина исторически имеет очень слабую валюту… пока что мы не находимся в той позиции, чтобы принуждать кого-либо принимать нашу местную валюту", - сообщил он на вопрос агентства о перспективе торговых расчетов в нацвалютах на ежегодных встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Кирно добавил, что в настоящее время Аргентина проводит расчеты в международной торговле в долларах, евро и японских йенах.

