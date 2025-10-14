Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в Аргентине в сентябре составила 2,1% - 14.10.2025
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251014/argentina-863511528.html
Инфляция в Аргентине в сентябре составила 2,1%
экономика
мировая экономика
аргентина
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в сентябре составила 2,1% в месячном выражении и 31,8% в годовом, сообщил национальный институт статистики. В августе инфляция была на уровне 1,9%. "Потребительские цены выросли на 2,1% в сентябре 2025 года по сравнению с августом и за последние девять месяцев выросли на 22%", - говорится в сообщении. Больше всего в сентябре выросли цены на коммунальные услуги (3,1 %), меньше всего - на рестораны и гостиницы (1,1 %). Инфляция в Аргентине в 2024 году значительно замедлилась по сравнению с 2023 годом, но осталась трехзначной - на уровне 117,8%. Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства.
https://1prime.ru/20251014/argentina-863509303.html
аргентина
мировая экономика, аргентина
Экономика, Мировая экономика, АРГЕНТИНА
22:34 14.10.2025
 
Инфляция в Аргентине в сентябре составила 2,1%

Инфляция в Аргентине в сентябре составила 2,1% в месячном выражении и 31,8% в годовом

© Фото : Unsplash/Andrea LeopardiВид на Буэнос-Айрес, Аргентина
Вид на Буэнос-Айрес, Аргентина - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Вид на Буэнос-Айрес, Аргентина. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Andrea Leopardi
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в сентябре составила 2,1% в месячном выражении и 31,8% в годовом, сообщил национальный институт статистики.
В августе инфляция была на уровне 1,9%.
"Потребительские цены выросли на 2,1% в сентябре 2025 года по сравнению с августом и за последние девять месяцев выросли на 22%", - говорится в сообщении.
Больше всего в сентябре выросли цены на коммунальные услуги (3,1 %), меньше всего - на рестораны и гостиницы (1,1 %).
Инфляция в Аргентине в 2024 году значительно замедлилась по сравнению с 2023 годом, но осталась трехзначной - на уровне 117,8%.
Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства.
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Власти Аргентины назвали валюту своей страны очень слабой
Экономика Мировая экономика АРГЕНТИНА
 
 
