Инфляция в Аргентине в сентябре составила 2,1%

2025-10-14T22:34+0300

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в сентябре составила 2,1% в месячном выражении и 31,8% в годовом, сообщил национальный институт статистики. В августе инфляция была на уровне 1,9%. "Потребительские цены выросли на 2,1% в сентябре 2025 года по сравнению с августом и за последние девять месяцев выросли на 22%", - говорится в сообщении. Больше всего в сентябре выросли цены на коммунальные услуги (3,1 %), меньше всего - на рестораны и гостиницы (1,1 %). Инфляция в Аргентине в 2024 году значительно замедлилась по сравнению с 2023 годом, но осталась трехзначной - на уровне 117,8%. Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства.

