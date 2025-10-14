https://1prime.ru/20251014/arktika-863487206.html

Лихачев заявил об аппетите китайского бизнеса к сотрудничеству в Арктике

Лихачев заявил об аппетите китайского бизнеса к сотрудничеству в Арктике - 14.10.2025, ПРАЙМ

Лихачев заявил об аппетите китайского бизнеса к сотрудничеству в Арктике

14.10.2025

ХАРБИН(Китай), 14 окт - ПРАЙМ. Росатом видит большой "аппетит" у китайских предпринимателей к сотрудничеству в арктических широтах, заявил журналистам во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв. "Мы видим очень большой интерес, я бы сказал, прям аппетит, у китайских предпринимателей к сотрудничеству в арктических широтах", - заявил Лихачев по итогам прошедшего в Харбине второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. В первую очередь, по его словам, это касается транспортной логистики и флагманских проектов транзитных маршрутов не только между портами Китая и России, но и между портами КНР и европейскими странами, европейскими портами. "Если аналогичный путь Европа-Азия через южные моря, через Суэцкий канал занимает 30-35, до 40 дней, то здесь мы (по СМП - ред.) точно укладываемся в 25-28 дней, при оптимальном таком течении обстоятельств можно выйти и в сроки 14-15 дней, то есть экономия - она просто налицо", - указал он.

