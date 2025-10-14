Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев заявил об аппетите китайского бизнеса к сотрудничеству в Арктике - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/arktika-863487206.html
Лихачев заявил об аппетите китайского бизнеса к сотрудничеству в Арктике
Лихачев заявил об аппетите китайского бизнеса к сотрудничеству в Арктике - 14.10.2025, ПРАЙМ
Лихачев заявил об аппетите китайского бизнеса к сотрудничеству в Арктике
Росатом видит большой "аппетит" у китайских предпринимателей к сотрудничеству в арктических широтах, заявил журналистам во вторник генеральный директор... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T12:06+0300
2025-10-14T12:06+0300
россия
китай
алексей лихачев
росатом
арктика
харбин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854752243_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_c6f3ca4d197998149f32d3ae810ee906.jpg
ХАРБИН(Китай), 14 окт - ПРАЙМ. Росатом видит большой "аппетит" у китайских предпринимателей к сотрудничеству в арктических широтах, заявил журналистам во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв. "Мы видим очень большой интерес, я бы сказал, прям аппетит, у китайских предпринимателей к сотрудничеству в арктических широтах", - заявил Лихачев по итогам прошедшего в Харбине второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. В первую очередь, по его словам, это касается транспортной логистики и флагманских проектов транзитных маршрутов не только между портами Китая и России, но и между портами КНР и европейскими странами, европейскими портами. "Если аналогичный путь Европа-Азия через южные моря, через Суэцкий канал занимает 30-35, до 40 дней, то здесь мы (по СМП - ред.) точно укладываемся в 25-28 дней, при оптимальном таком течении обстоятельств можно выйти и в сроки 14-15 дней, то есть экономия - она просто налицо", - указал он.
https://1prime.ru/20251001/patrushev--863035041.html
китай
арктика
харбин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854752243_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_1e3d5774e5a150015812bcbc6189f3df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, алексей лихачев, росатом, арктика, харбин
РОССИЯ, КИТАЙ, Алексей Лихачев, Росатом, АРКТИКА, Харбин
12:06 14.10.2025
 
Лихачев заявил об аппетите китайского бизнеса к сотрудничеству в Арктике

Лихачев отметил интерес китайских предпринимателей к сотрудничеству в Арктике

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачёв
Алексей Лихачёв - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Алексей Лихачёв. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАРБИН(Китай), 14 окт - ПРАЙМ. Росатом видит большой "аппетит" у китайских предпринимателей к сотрудничеству в арктических широтах, заявил журналистам во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.
"Мы видим очень большой интерес, я бы сказал, прям аппетит, у китайских предпринимателей к сотрудничеству в арктических широтах", - заявил Лихачев по итогам прошедшего в Харбине второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
В первую очередь, по его словам, это касается транспортной логистики и флагманских проектов транзитных маршрутов не только между портами Китая и России, но и между портами КНР и европейскими странами, европейскими портами.
"Если аналогичный путь Европа-Азия через южные моря, через Суэцкий канал занимает 30-35, до 40 дней, то здесь мы (по СМП - ред.) точно укладываемся в 25-28 дней, при оптимальном таком течении обстоятельств можно выйти и в сроки 14-15 дней, то есть экономия - она просто налицо", - указал он.
Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Патрушев высказался о научном прогнозе для дноуглубительных работ в Арктике
1 октября, 11:53
 
РОССИЯКИТАЙАлексей ЛихачевРосатомАРКТИКАХарбин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала