Пашинян просит Milliken & Company разработать форму для армянской армии - 14.10.2025
Пашинян просит Milliken & Company разработать форму для армянской армии
Пашинян просит Milliken & Company разработать форму для армянской армии
экономика
мировая экономика
армения
сша
вашингтон
ЕРЕВАН, 14 окт - ПРАЙМ. Министр обороны Армении Сурен Папикян вновь обсудил с руководством американской компании Milliken вопросы разработки военной формы для армянской армии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики. Папикян находится в США с рабочим визитом. В декабре 2024 года также в рамках рабочего визита Папикян принял в посольстве республики в Вашингтоне Брюса Лафлама - вице-президента Milliken &amp; Company, специализирующейся в дизайне и разработке военного обмундирования, а также руководителей военных и международных программ компании Скотта Группа и Томми Янга. Тогда были рассмотрены вопросы, касающиеся сотрудничества в разработке нового обмундирования для вооруженных сил Армении, типов формы одежды, процесса разработки, сроков поставки тестовых образцов и других процедур для реализации программы. "В ходе встречи (14 октября - ред.) были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках разработки новой формы для вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении. В декабре 2024 года Папикян назвал приоритетными в армянско-американском оборонном сотрудничестве направления, нацеленные как на осуществление трансформации вооруженных сил Армении, так и на повышение уровня взаимодействия с вооруженными силами США. Среди этих направлений, по его словам, - военное образование, боевая подготовка, тренировки в рамках участия в международных миротворческих миссиях, развитие навыков профессиональных сержантов и инструкторов, создание учебно-тренировочного потенциала вооруженных сил Армении.
армения
сша
вашингтон
мировая экономика, армения, сша, вашингтон
Экономика, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, США, ВАШИНГТОН
21:14 14.10.2025
 
Пашинян просит Milliken & Company разработать форму для армянской армии

Армения продолжает контакты с американской Milliken для разработки армейской формы

ЕРЕВАН, 14 окт - ПРАЙМ. Министр обороны Армении Сурен Папикян вновь обсудил с руководством американской компании Milliken вопросы разработки военной формы для армянской армии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
Папикян находится в США с рабочим визитом.
В декабре 2024 года также в рамках рабочего визита Папикян принял в посольстве республики в Вашингтоне Брюса Лафлама - вице-президента Milliken & Company, специализирующейся в дизайне и разработке военного обмундирования, а также руководителей военных и международных программ компании Скотта Группа и Томми Янга. Тогда были рассмотрены вопросы, касающиеся сотрудничества в разработке нового обмундирования для вооруженных сил Армении, типов формы одежды, процесса разработки, сроков поставки тестовых образцов и других процедур для реализации программы.
"В ходе встречи (14 октября - ред.) были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках разработки новой формы для вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении.
В декабре 2024 года Папикян назвал приоритетными в армянско-американском оборонном сотрудничестве направления, нацеленные как на осуществление трансформации вооруженных сил Армении, так и на повышение уровня взаимодействия с вооруженными силами США. Среди этих направлений, по его словам, - военное образование, боевая подготовка, тренировки в рамках участия в международных миротворческих миссиях, развитие навыков профессиональных сержантов и инструкторов, создание учебно-тренировочного потенциала вооруженных сил Армении.
Заголовок открываемого материала