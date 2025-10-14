https://1prime.ru/20251014/avto-863483315.html
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто из-за рубежа
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто из-за рубежа
бизнес
россия
мвд
финансы
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Случаи появления мошеннических аккаунтов, предлагающих услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа, участились в мессенджерах, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В мессенджерах участились случаи появления аккаунтов, предлагающих услуги по перегону и приобретению автомобилей из-за рубежа. Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки", - говорится в сообщении. В МВД отметили, что одним из требований является оплата в криптовалюте - потерпевшему предлагают установить приложение для криптокошелька, а затем просят перевести крупную сумму денег "для подтверждения платежеспособности" или вступительного платежа. Также правоохранители назвали типичные признаки мошенничества, среди которых предложение о покупке автомобиля по цене значительно ниже рыночной, требование оплаты исключительно криптовалютой, настойчивые призывы к быстрой сделке под предлогом повышения цен, а также переход по ссылкам от незнакомых лиц для "подтверждения платежа" или "оформления документов". "Рекомендации: крайне осторожно подходите к предложениям о покупке авто по "слишком выгодным" ценам. Избегайте расчетов криптовалютой. Никогда не переходите по ссылкам, присланным незнакомыми лицами. И не сообщайте коды из SMS и данные банковских карт третьим лицам", - заключили в ведомстве.
