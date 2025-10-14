Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто из-за рубежа - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/avto-863483315.html
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто из-за рубежа
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто из-за рубежа - 14.10.2025, ПРАЙМ
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто из-за рубежа
Случаи появления мошеннических аккаунтов, предлагающих услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа, участились в мессенджерах, предупреждают в... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T09:26+0300
2025-10-14T09:26+0300
бизнес
россия
мвд
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Случаи появления мошеннических аккаунтов, предлагающих услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа, участились в мессенджерах, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В мессенджерах участились случаи появления аккаунтов, предлагающих услуги по перегону и приобретению автомобилей из-за рубежа. Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки", - говорится в сообщении. В МВД отметили, что одним из требований является оплата в криптовалюте - потерпевшему предлагают установить приложение для криптокошелька, а затем просят перевести крупную сумму денег "для подтверждения платежеспособности" или вступительного платежа. Также правоохранители назвали типичные признаки мошенничества, среди которых предложение о покупке автомобиля по цене значительно ниже рыночной, требование оплаты исключительно криптовалютой, настойчивые призывы к быстрой сделке под предлогом повышения цен, а также переход по ссылкам от незнакомых лиц для "подтверждения платежа" или "оформления документов". "Рекомендации: крайне осторожно подходите к предложениям о покупке авто по "слишком выгодным" ценам. Избегайте расчетов криптовалютой. Никогда не переходите по ссылкам, присланным незнакомыми лицами. И не сообщайте коды из SMS и данные банковских карт третьим лицам", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20251014/podgotovka-863478173.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b2d050f242fc2bab7de15259f14d422.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, мвд, финансы
Бизнес, РОССИЯ, МВД, Финансы
09:26 14.10.2025
 
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто из-за рубежа

В мессенджерах участились случаи мошенничества при покупке авто из-за рубежа

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Случаи появления мошеннических аккаунтов, предлагающих услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа, участились в мессенджерах, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В мессенджерах участились случаи появления аккаунтов, предлагающих услуги по перегону и приобретению автомобилей из-за рубежа. Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки", - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что одним из требований является оплата в криптовалюте - потерпевшему предлагают установить приложение для криптокошелька, а затем просят перевести крупную сумму денег "для подтверждения платежеспособности" или вступительного платежа.
Также правоохранители назвали типичные признаки мошенничества, среди которых предложение о покупке автомобиля по цене значительно ниже рыночной, требование оплаты исключительно криптовалютой, настойчивые призывы к быстрой сделке под предлогом повышения цен, а также переход по ссылкам от незнакомых лиц для "подтверждения платежа" или "оформления документов".
"Рекомендации: крайне осторожно подходите к предложениям о покупке авто по "слишком выгодным" ценам. Избегайте расчетов криптовалютой. Никогда не переходите по ссылкам, присланным незнакомыми лицами. И не сообщайте коды из SMS и данные банковских карт третьим лицам", - заключили в ведомстве.
Вечерний Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Подготовка авто к зиме обойдется в 38 тысяч рублей
04:17
 
БизнесРОССИЯМВДФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала