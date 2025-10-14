https://1prime.ru/20251014/avtomobili-863488520.html
В Москве вывезли на утилизацию более тысячи брошенных автомобилей за год
В Москве вывезли на утилизацию более тысячи брошенных автомобилей за год
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Более 1,2 тысячи брошенных автомобилей вывезли на утилизацию в столице в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С 1 июля 2025 года региональный оператор АО "Экотехпром" приступил к выполнению еще одной важной задачи - обеспечению утилизации брошенного автотранспорта. С начала эксперимента со спецстоянок вывезли свыше 1,2 тысячи транспортных средств, которые решениями судов были признаны бесхозяйными", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что брошенными считаются транспортные средства, которые долгое время находятся без присмотра на общественной территории. Например, автомобили, которые сильно повреждены после ДТП и не подлежат восстановлению. "Этот транспорт создает неудобства для горожан, он занимает полезные общественные площади - дворовые территории, проезжую часть, парковочные места, мешает проходу пешеходов, проезду транспорта, в том числе оперативных служб. Кроме того, неисправные брошенные автомобили могут стать источником возгорания или местом для хранения запрещенных предметов", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что при выявлении брошенного транспортного средства создается специальная комиссия, которая пытается установить собственника. Если он не находится, то машину эвакуируют на специализированную стоянку, она признается по решению суда бесхозяйственной и отправляется на утилизацию.
