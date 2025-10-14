Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве вывезли на утилизацию более тысячи брошенных автомобилей за год - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/avtomobili-863488520.html
В Москве вывезли на утилизацию более тысячи брошенных автомобилей за год
В Москве вывезли на утилизацию более тысячи брошенных автомобилей за год - 14.10.2025, ПРАЙМ
В Москве вывезли на утилизацию более тысячи брошенных автомобилей за год
Более 1,2 тысячи брошенных автомобилей вывезли на утилизацию в столице в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T12:28+0300
2025-10-14T12:28+0300
бизнес
москва
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/76787/98/767879889_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c7ec7211edf12aa147859e79f31b9ae6.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Более 1,2 тысячи брошенных автомобилей вывезли на утилизацию в столице в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С 1 июля 2025 года региональный оператор АО "Экотехпром" приступил к выполнению еще одной важной задачи - обеспечению утилизации брошенного автотранспорта. С начала эксперимента со спецстоянок вывезли свыше 1,2 тысячи транспортных средств, которые решениями судов были признаны бесхозяйными", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что брошенными считаются транспортные средства, которые долгое время находятся без присмотра на общественной территории. Например, автомобили, которые сильно повреждены после ДТП и не подлежат восстановлению. "Этот транспорт создает неудобства для горожан, он занимает полезные общественные площади - дворовые территории, проезжую часть, парковочные места, мешает проходу пешеходов, проезду транспорта, в том числе оперативных служб. Кроме того, неисправные брошенные автомобили могут стать источником возгорания или местом для хранения запрещенных предметов", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что при выявлении брошенного транспортного средства создается специальная комиссия, которая пытается установить собственника. Если он не находится, то машину эвакуируют на специализированную стоянку, она признается по решению суда бесхозяйственной и отправляется на утилизацию.
https://1prime.ru/20251006/intervyu-863115256.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76787/98/767879889_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_36ea4308e332a80b60e4077e5c18fc95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, россия, общество
Бизнес, МОСКВА, РОССИЯ, Общество
12:28 14.10.2025
 
В Москве вывезли на утилизацию более тысячи брошенных автомобилей за год

В Москве в 2025 году вывезли на утилизацию 1,2 тысячи брошенных автомобилей

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанк Утилизация автомобилей
Утилизация автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Утилизация автомобилей . Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Более 1,2 тысячи брошенных автомобилей вывезли на утилизацию в столице в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С 1 июля 2025 года региональный оператор АО "Экотехпром" приступил к выполнению еще одной важной задачи - обеспечению утилизации брошенного автотранспорта. С начала эксперимента со спецстоянок вывезли свыше 1,2 тысячи транспортных средств, которые решениями судов были признаны бесхозяйными", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что брошенными считаются транспортные средства, которые долгое время находятся без присмотра на общественной территории. Например, автомобили, которые сильно повреждены после ДТП и не подлежат восстановлению.
"Этот транспорт создает неудобства для горожан, он занимает полезные общественные площади - дворовые территории, проезжую часть, парковочные места, мешает проходу пешеходов, проезду транспорта, в том числе оперативных служб. Кроме того, неисправные брошенные автомобили могут стать источником возгорания или местом для хранения запрещенных предметов", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что при выявлении брошенного транспортного средства создается специальная комиссия, которая пытается установить собственника. Если он не находится, то машину эвакуируют на специализированную стоянку, она признается по решению суда бесхозяйственной и отправляется на утилизацию.
Генеральный директор компании Рольф Светлана Виноградова - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Светлана Виноградова: не так страшен новый утильсбор, как его малюют
6 октября, 10:00
 
БизнесМОСКВАРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала