https://1prime.ru/20251014/benzin-863484257.html
Аналитики оценили влияние выплаты демпфера на доходность продаж бензина
Аналитики оценили влияние выплаты демпфера на доходность продаж бензина - 14.10.2025, ПРАЙМ
Аналитики оценили влияние выплаты демпфера на доходность продаж бензина
Маржа оптовой торговли бензином в России в третьем квартале достигнет максимума за 2025 год при выплате нефтяным компаниям топливного демпфера за сентябрь,... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T09:52+0300
2025-10-14T09:52+0300
2025-10-14T09:52+0300
бизнес
рф
владимир путин
алексей сазанов
минфин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_0:290:3829:2444_1920x0_80_0_0_efd7f8da4bdbf9f27f3e0336a982217e.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Маржа оптовой торговли бензином в России в третьем квартале достигнет максимума за 2025 год при выплате нефтяным компаниям топливного демпфера за сентябрь, следует из обзора аналитической компании "Эйлер" (есть в распоряжении РИА Новости). Президент России Владимир Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу с октября 2025 по май 2026 года. Соответствующий указ отменяет одно из правил расчета субсидий, по которому сейчас демпфер выплачивается только в случае, если среднемесячная цена бензина Аи-92 и дизельного топлива на бирже не отклоняется от индикативной более чем на 10% и 20% соответственно. "При выплате демпфера за сентябрь маржа внутренних оптовых продаж бензина достигнет максимума с начала года. EBITDA на тонну переработки в третьем квартале 2025 года вырастет в квартальном сопоставлении почти в два раза", - говорится в обзоре "Эйлера". Так, согласно данным компании, EBITDA на тонну нефтепереработки за третий квартал может достичь 22 000 рублей, тогда как во втором квартале года этот показатель составлял 10 500 рублей. В третьем квартале 2024 года EBITDA на тонну переработки была на уровне 22 300 рублей. При этом рентабельность экспорта в отчетном периоде осталась на уровне второго квартала (8200 рублей за тонну). В июле экспортные цены на бензин изменились слабо, а с августа начал действовать запрет на его экспорт, который теперь продлен до конца года, отмечается в обзоре. Маржа внутренних оптовых продаж дизельного топлива выросла сильнее, чем маржа экспорта. Поддержку росту оказало в том числе значительное увеличение оптовых цен на товар. По итогам третьего квартала маржа реализации дизтоплива выросла на 16% в квартальном выражении - до 16 400 рублей за тонну. Однако в годовом выражении показатель снизился на 3,7%. В то же время условная маржа на АЗС продолжает снижаться. В сентябре, в отличие от двух предыдущих месяцев, основное давление на нее оказал рост оптовых цен на дизтопливо, а не на бензин. При этом розничные цены на оба вида топлива почти не изменились, также отмечают аналитики. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% на бензин и на 20% на дизтопливо, то выплаты обнуляются. Однако власти планируют повысить порог возможного отклонения оптовых цен на топливо от индикативных на 10 процентных пунктов - до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива - с 1 сентября. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже внесены в Госдуму.
https://1prime.ru/20251012/dempref-863440327.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_91:0:3738:2735_1920x0_80_0_0_e52c8c166d8a5cdef0fe0c9fdef81cf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, владимир путин, алексей сазанов, минфин, госдума
Бизнес, РФ, Владимир Путин, Алексей Сазанов, Минфин, Госдума
Аналитики оценили влияние выплаты демпфера на доходность продаж бензина
Маржа торговли бензином в третьем квартале достигнет максимума при выплате демпфера
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Маржа оптовой торговли бензином в России в третьем квартале достигнет максимума за 2025 год при выплате нефтяным компаниям топливного демпфера за сентябрь, следует из обзора аналитической компании "Эйлер" (есть в распоряжении РИА Новости).
Президент России Владимир Путин
ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу с октября 2025 по май 2026 года. Соответствующий указ отменяет одно из правил расчета субсидий, по которому сейчас демпфер выплачивается только в случае, если среднемесячная цена бензина Аи-92 и дизельного топлива на бирже не отклоняется от индикативной более чем на 10% и 20% соответственно.
"При выплате демпфера за сентябрь маржа внутренних оптовых продаж бензина достигнет максимума с начала года. EBITDA на тонну переработки в третьем квартале 2025 года вырастет в квартальном сопоставлении почти в два раза", - говорится в обзоре "Эйлера".
Так, согласно данным компании, EBITDA на тонну нефтепереработки за третий квартал может достичь 22 000 рублей, тогда как во втором квартале года этот показатель составлял 10 500 рублей. В третьем квартале 2024 года EBITDA на тонну переработки была на уровне 22 300 рублей.
При этом рентабельность экспорта в отчетном периоде осталась на уровне второго квартала (8200 рублей за тонну). В июле экспортные цены на бензин изменились слабо, а с августа начал действовать запрет на его экспорт, который теперь продлен до конца года, отмечается в обзоре.
Маржа внутренних оптовых продаж дизельного топлива выросла сильнее, чем маржа экспорта. Поддержку росту оказало в том числе значительное увеличение оптовых цен на товар. По итогам третьего квартала маржа реализации дизтоплива выросла на 16% в квартальном выражении - до 16 400 рублей за тонну. Однако в годовом выражении показатель снизился на 3,7%.
В то же время условная маржа на АЗС продолжает снижаться. В сентябре, в отличие от двух предыдущих месяцев, основное давление на нее оказал рост оптовых цен на дизтопливо, а не на бензин. При этом розничные цены на оба вида топлива почти не изменились, также отмечают аналитики.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ
. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% на бензин и на 20% на дизтопливо, то выплаты обнуляются.
Однако власти планируют повысить порог возможного отклонения оптовых цен на топливо от индикативных на 10 процентных пунктов - до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива - с 1 сентября. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова
, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже внесены в Госдуму
.
Эксперты объяснили введение моратория на обнуление топливного демпфера