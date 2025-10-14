Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях по Китаю и США - 14.10.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях по Китаю и США
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях по Китаю и США - 14.10.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях по Китаю и США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T08:22+0300
2025-10-14T08:22+0300
рынок
торги
китай
сша
пекин
дональд трамп
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают новости по торговым отношениям Китая и США. По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,21% - до 3 897,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,68% - до 2 470,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,81%, до 25 679,08 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,22% - до 3 540,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,03% - до 8 885,4 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 2,85% - до 46 717 пунктов. Как следует из опубликованного во вторник заявления министерства коммерции КНР, Пекин и Вашингтон продолжают вести консультации по торговле на фоне недавнего обострения отношений в этой сфере. Ранее, в воскресенье, американский президент Дональд Трамп заявил на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что все будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю. При этом в прошлую пятницу Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Аналитики Citi не ожидают эскалации торговой напряженности между странами, передает агентство Рейтер. "Причина не столько в обнадеживающем сообщении президента Трампа на выходных, сколько в том, что Китай, возможно, является единственной страной, обладающей переговорной силой, и США, возможно, придется быть более гибкими при переговорах", - цитирует агентство их мнение.
рынок, торги, китай, сша, пекин, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
08:22 14.10.2025
 
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях по Китаю и США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают новости по торговым отношениям Китая и США.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,21% - до 3 897,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,68% - до 2 470,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,81%, до 25 679,08 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,22% - до 3 540,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,03% - до 8 885,4 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 2,85% - до 46 717 пунктов.
Как следует из опубликованного во вторник заявления министерства коммерции КНР, Пекин и Вашингтон продолжают вести консультации по торговле на фоне недавнего обострения отношений в этой сфере.
Ранее, в воскресенье, американский президент Дональд Трамп заявил на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что все будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю.
При этом в прошлую пятницу Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.
Аналитики Citi не ожидают эскалации торговой напряженности между странами, передает агентство Рейтер.
"Причина не столько в обнадеживающем сообщении президента Трампа на выходных, сколько в том, что Китай, возможно, является единственной страной, обладающей переговорной силой, и США, возможно, придется быть более гибкими при переговорах", - цитирует агентство их мнение.
Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж компании КНР
