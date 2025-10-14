Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях по Китаю и США

https://1prime.ru/20251014/birzha-863481424.html

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают новости по торговым отношениям Китая и США. По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,21% - до 3 897,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,68% - до 2 470,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,81%, до 25 679,08 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,22% - до 3 540,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,03% - до 8 885,4 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 2,85% - до 46 717 пунктов. Как следует из опубликованного во вторник заявления министерства коммерции КНР, Пекин и Вашингтон продолжают вести консультации по торговле на фоне недавнего обострения отношений в этой сфере. Ранее, в воскресенье, американский президент Дональд Трамп заявил на фоне нового торгового конфликта с Пекином, что все будет хорошо, а также что США не стремятся причинять вред Китаю. При этом в прошлую пятницу Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Аналитики Citi не ожидают эскалации торговой напряженности между странами, передает агентство Рейтер. "Причина не столько в обнадеживающем сообщении президента Трампа на выходных, сколько в том, что Китай, возможно, является единственной страной, обладающей переговорной силой, и США, возможно, придется быть более гибкими при переговорах", - цитирует агентство их мнение.

