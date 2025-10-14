Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к снижению - 14.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к снижению
2025-10-14T13:41+0300
2025-10-14T13:41+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций после позитивного открытия утренних торгов перешел к умеренному снижению, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 12.55 мск снижается на 0,62% относительно предыдущего закрытия, до 2560,34 пункта, при этом ранее во вторник он максимально повышался до 2584,77 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях снижается на 0,11%, до 1061,63 пункта. В частности, заметно дешевеют бумаги "Полюса" (-2,6%), "Татнефти" (-3,6%), а также ПИКа (-3,8%). Девелоперская группа ПИК не намерена выкупать у миноритариев дробные доли акций, которые могут образоваться после запланированной консолидации ценных бумаг, заявила компания. Немного дорожают бумаги "Т-Техно" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%) Пока перспективы рынка неопределенны, он только "нащупывает" вектор движения, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". В текущей ситуации стоит с осторожностью смотреть на рынок акций в среднесрочной перспективе, существуют риски ухода индекса Мосбиржи на более низкие уровни, предупреждает Богдан Зварич из ПСБ. "Возможен как быстрый рост выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, так и еще более быстрое снижение ближе к 2400 пунктам", - уточняет Антонов. "Однако на краткосрочном горизонте ожидаются попытки коррекционного отскока, чему может способствовать перепроданность отдельных бумаг и желание части инвесторов зафиксировать прибыль по коротким позициям. При этом целями отскока вверх может стать район 2700–2750 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает Зварич.
13:41 14.10.2025
 
Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению на 0,6 процента

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Московская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций после позитивного открытия утренних торгов перешел к умеренному снижению, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 12.55 мск снижается на 0,62% относительно предыдущего закрытия, до 2560,34 пункта, при этом ранее во вторник он максимально повышался до 2584,77 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях снижается на 0,11%, до 1061,63 пункта.
В частности, заметно дешевеют бумаги "Полюса" (-2,6%), "Татнефти" (-3,6%), а также ПИКа (-3,8%).
Девелоперская группа ПИК не намерена выкупать у миноритариев дробные доли акций, которые могут образоваться после запланированной консолидации ценных бумаг, заявила компания.
Немного дорожают бумаги "Т-Техно" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%)
Пока перспективы рынка неопределенны, он только "нащупывает" вектор движения, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
В текущей ситуации стоит с осторожностью смотреть на рынок акций в среднесрочной перспективе, существуют риски ухода индекса Мосбиржи на более низкие уровни, предупреждает Богдан Зварич из ПСБ.
"Возможен как быстрый рост выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, так и еще более быстрое снижение ближе к 2400 пунктам", - уточняет Антонов.
"Однако на краткосрочном горизонте ожидаются попытки коррекционного отскока, чему может способствовать перепроданность отдельных бумаг и желание части инвесторов зафиксировать прибыль по коротким позициям. При этом целями отскока вверх может стать район 2700–2750 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает Зварич.
