Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе
Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе - 14.10.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно в минусе после публикации немецкой и британской макростатистики, свидетельствуют... | 14.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно в минусе после публикации немецкой и британской макростатистики, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,1% - до 9 452,77 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,18% - до 7 919,62 пункта, немецкий DAX - на 0,62%, до 24 236,94 пункта. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,4% с уровня в 2,2% месяцем ранее, что совпало с предварительными данными. Таким образом, показатель достиг максимального значения с декабря прошлого года. Кроме того, согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре поднялся до 39,3 пункта с 37,3 пункта в сентябре, что оказалось ниже прогноза аналитиков. А безработица в Великобритании в июне-августе выросла до 4,8% с 4,7% в мае-июле, в то время как аналитики ждали сохранения показателя. Годовой рост средней заработной платы в стране в июне-августе с учетом бонусов составил 5%, а без учета бонусов - 4,7%. Аналитики ожидали оба показателя на уровне 4,7%.
рынок, индексы, германия, европа, великобритания, dax, торги
Экономика, Рынок, Индексы, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, DAX, Торги
22:01 14.10.2025
 
Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе

© flickr.com / jam_90sЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Лондонская фондовая биржа . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно в минусе после публикации немецкой и британской макростатистики, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,1% - до 9 452,77 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,18% - до 7 919,62 пункта, немецкий DAX - на 0,62%, до 24 236,94 пункта.
Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,4% с уровня в 2,2% месяцем ранее, что совпало с предварительными данными. Таким образом, показатель достиг максимального значения с декабря прошлого года.
Кроме того, согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре поднялся до 39,3 пункта с 37,3 пункта в сентябре, что оказалось ниже прогноза аналитиков.
А безработица в Великобритании в июне-августе выросла до 4,8% с 4,7% в мае-июле, в то время как аналитики ждали сохранения показателя. Годовой рост средней заработной платы в стране в июне-августе с учетом бонусов составил 5%, а без учета бонусов - 4,7%. Аналитики ожидали оба показателя на уровне 4,7%.
ЭкономикаРынокИндексыГЕРМАНИЯЕВРОПАВЕЛИКОБРИТАНИЯDAXТорги
 
 
