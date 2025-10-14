https://1prime.ru/20251014/birzhi-863510669.html

Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе

Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе - 14.10.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе

14.10.2025

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно в минусе после публикации немецкой и британской макростатистики, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,1% - до 9 452,77 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,18% - до 7 919,62 пункта, немецкий DAX - на 0,62%, до 24 236,94 пункта. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,4% с уровня в 2,2% месяцем ранее, что совпало с предварительными данными. Таким образом, показатель достиг максимального значения с декабря прошлого года. Кроме того, согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре поднялся до 39,3 пункта с 37,3 пункта в сентябре, что оказалось ниже прогноза аналитиков. А безработица в Великобритании в июне-августе выросла до 4,8% с 4,7% в мае-июле, в то время как аналитики ждали сохранения показателя. Годовой рост средней заработной платы в стране в июне-августе с учетом бонусов составил 5%, а без учета бонусов - 4,7%. Аналитики ожидали оба показателя на уровне 4,7%.

