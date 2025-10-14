Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251014/dannye-863491103.html
В России прорабатывают возможность создания госбиблиотеки данных от БАС
2025-10-14T13:38+0300
2025-10-14T13:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059147_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_37a0e21e65b43e9d523ef9bce96621f6.jpg
13:38 14.10.2025
 
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме рассказал, что в России прорабатывается возможность создания государственной библиотеки данных, полученных от беспилотных авиационных систем.
"Вы знаете, что у нас тестируются беспилотные такси, "Камазы", маневровые локомотивы, поезд "Ласточка", трамваи и паромы. Такие проекты сопряжены с цифровизацией систем управления, и в перспективе могут стать драйвером роста интенсивности грузо- и пассажиропотока. Но чтобы разработать алгоритмы движения любого такого транспорта беспилотного, нужны большие массивы видеозаписей. Мы сейчас прорабатываем возможность создания государственной библиотеки данных от беспилотных авиасистем на базе вычислительных мощностей Центра коллективного пользования Минпромторга", - сказал министр.
Глава Минпромторга РФ добавил, что при дальнейшей реализации этого проекта планируется дополнить его информацией с морского и наземного транспорта, включая беспилотные автомобили. Алиханов отметил, что беспилотные технологии становятся главным треком автоматизации всей транспортной сферы. Для промышленности это ставит задачу поставки соответствующей техники.
В Россия реализуется ряд проектов в сфере беспилотного транспорта. В частности, между Усть-Лугой и Балтийском курсируют два автономных парома. Беспилотный электропоезд "Ласточка" тестируется на МЦК в Москве. В части беспилотных авиационных систем (БАС) в России действует около 10 экспериментальных правовых режимов. Запущен экспериментальный правовой режим (ЭПР) для беспилотных трамваев.
Беспилотный грузовик
Создание полностью беспилотного грузовика запланировано на 2026 год
