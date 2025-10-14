Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Врачи спасли ребенка, родившегося с "третьим глазом" - 14.10.2025
Врачи спасли ребенка, родившегося с "третьим глазом"
Врачи спасли ребенка, родившегося с "третьим глазом" - 14.10.2025, ПРАЙМ
Врачи спасли ребенка, родившегося с "третьим глазом"
В Великобритании появился на свет мальчик с редкой аномалией: на его лбу образовалось что-то, напоминающее третий глаз, как сообщает издание The Mirror. | 14.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В Великобритании появился на свет мальчик с редкой аномалией: на его лбу образовалось что-то, напоминающее третий глаз, как сообщает издание The Mirror. "Ультразвуковое исследование на 22-й неделе беременности обнаружило необычное отклонение: у ребенка подозревали энцефалоцеле — дефект, при котором часть мозга выступает через отверстие в черепе. Малыш родился с большим мешком жидкостью на лбу, напоминающим пузырь", — говорится в статье. Согласно информации издания, мальчик, которого назвали Лиам, в возрасте одного месяца перенес сложную 11-часовую операцию, в ходе которой было удалено это образование. Мать ребёнка сообщила, что лечение все еще продолжается, поскольку болезнь такого масштаба связана с множеством иных потенциальных осложнений. Тем не менее, она подчеркнула, что не променяла бы своё "настоящее чудо" ни на что в мире.
великобритания
Новости
ru-RU
великобритания
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
21:27 14.10.2025
 
Врачи спасли ребенка, родившегося с "третьим глазом"

В Британии рассказали о спасении ребенка, родившегося с "третьим глазом"

© fotolia.com / kotomiti Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Новорожденный ребенок. Архивное фото
© fotolia.com / kotomiti
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В Великобритании появился на свет мальчик с редкой аномалией: на его лбу образовалось что-то, напоминающее третий глаз, как сообщает издание The Mirror.
"Ультразвуковое исследование на 22-й неделе беременности обнаружило необычное отклонение: у ребенка подозревали энцефалоцеле — дефект, при котором часть мозга выступает через отверстие в черепе. Малыш родился с большим мешком жидкостью на лбу, напоминающим пузырь", — говорится в статье.
Согласно информации издания, мальчик, которого назвали Лиам, в возрасте одного месяца перенес сложную 11-часовую операцию, в ходе которой было удалено это образование.
Мать ребёнка сообщила, что лечение все еще продолжается, поскольку болезнь такого масштаба связана с множеством иных потенциальных осложнений. Тем не менее, она подчеркнула, что не променяла бы своё "настоящее чудо" ни на что в мире.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
