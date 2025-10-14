https://1prime.ru/20251014/deti-863509975.html

Врачи спасли ребенка, родившегося с "третьим глазом"

Врачи спасли ребенка, родившегося с "третьим глазом"

14.10.2025 В Великобритании появился на свет мальчик с редкой аномалией: на его лбу образовалось что-то, напоминающее третий глаз, как сообщает издание The Mirror.

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В Великобритании появился на свет мальчик с редкой аномалией: на его лбу образовалось что-то, напоминающее третий глаз, как сообщает издание The Mirror. "Ультразвуковое исследование на 22-й неделе беременности обнаружило необычное отклонение: у ребенка подозревали энцефалоцеле — дефект, при котором часть мозга выступает через отверстие в черепе. Малыш родился с большим мешком жидкостью на лбу, напоминающим пузырь", — говорится в статье. Согласно информации издания, мальчик, которого назвали Лиам, в возрасте одного месяца перенес сложную 11-часовую операцию, в ходе которой было удалено это образование. Мать ребёнка сообщила, что лечение все еще продолжается, поскольку болезнь такого масштаба связана с множеством иных потенциальных осложнений. Тем не менее, она подчеркнула, что не променяла бы своё "настоящее чудо" ни на что в мире.

