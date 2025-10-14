https://1prime.ru/20251014/dolja-863478898.html

Доля сдаваемого со срывом сроков жилья в России достигла 42%

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доля сдаваемого со срывом сроков жилья в России достигла по итогам девяти месяцев 2025 года 42%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7 процентных пунктов, подсчитали аналитики портала "ЕРЗ.РФ". "Доля многоквартирного жилья, введенного в январе-декабре с просрочкой, составила 42%. Аналогичный показатель 2024 года составлял 35%. Но при этом произошло снижение на 17% срока просрочки с 6,7 месяца (за три квартала 2024 года) до 5,5 месяца (за три квартала 2025 года)", - сообщил РИА Недвижимость представитель портала. По данным ЕРЗ, 10,4% введенной в эксплуатацию в текущем году жилплощади сдавалось с опозданием свыше года, застройщики затянули сроки ввода на полгода-год у 6,5% сданного метража, от трех до шести месяцев составила задержка завершения строительства 8,9% жилья, от одного до трех месяцев – у 8,8%, меньше месяца – у 7,5%. Самые значительные сроки просрочки сдачи многоквартирного жилья зафиксированы порталом в Дагестане – в среднем 48,3 месяца (более четырех лет), причем в 2025 году 100% площадей в республике вводилось с опозданием. В тройку самых проблемных регионов также входят Тамбовская область со средним сроком задержки 27 месяцев и долей 35% и Вологодская область – 20,8 месяца, 39%. По данным ЕРЗ, случаи просрочки ввода домов отсутствуют только в Коми и Калмыкии. В Смоленской области доля жилья, сданного с задержкой, составила 10%, средний срок переноса сроков – 0,1 месяца. В Новгородской области средний срок просрочки также составил 0,1 месяца при доле в 9%. "Среди жилых площадей, сданных за девять месяцев 2025 года, доля с просрочкой в Москве составила 53%, а в Санкт-Петербурге – 17%. Аналогичные показатели 2024 года составляли 40% и 25%. При этом в Москве произошло увеличение на 20% срока просрочки по несданным вовремя домам – с 6,1 до 7,3 месяца. В Петербурге сроки задержки сократились вдвое – с 2,8 до 1,4 месяца", – рассказал представитель портала. По его словам, главный фактор переноса сроков ввода домов застройщиками – снижение продаж, которое отрицательно сказывается на темпах финансирования и, соответственно, строительства. Еще одна важная причина – дефицит рабочих кадров, особенно он сказывается на сроках сдачи жилья с высоким уровнем отделки. "При этом, у крупнейших застройщиков задержки меньше поскольку у них более привилегированный доступ к проектному финансированию. Проблемы с продажами, возникающие на одних объектах, перекрываются хорошими показателями на других. Поэтому доля несвоевременно введенных площадей девелоперов жилья из первой десятки по итогам трех кварталов составила 37%, что лучше результата по отрасли в целом, а средний перенос сроков составил 2 месяца, то есть на 63% меньше общеотраслевого показателя", – сообщили в ЕРЗ.

