Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля сдаваемого со срывом сроков жилья в России достигла 42% - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251014/dolja-863478898.html
Доля сдаваемого со срывом сроков жилья в России достигла 42%
Доля сдаваемого со срывом сроков жилья в России достигла 42% - 14.10.2025, ПРАЙМ
Доля сдаваемого со срывом сроков жилья в России достигла 42%
Доля сдаваемого со срывом сроков жилья в России достигла по итогам девяти месяцев 2025 года 42%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T05:15+0300
2025-10-14T05:15+0300
недвижимость
бизнес
экономика
москва
санкт-петербург
дагестан
ерз.рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863478898.jpg?1760408110
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доля сдаваемого со срывом сроков жилья в России достигла по итогам девяти месяцев 2025 года 42%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7 процентных пунктов, подсчитали аналитики портала "ЕРЗ.РФ". "Доля многоквартирного жилья, введенного в январе-декабре с просрочкой, составила 42%. Аналогичный показатель 2024 года составлял 35%. Но при этом произошло снижение на 17% срока просрочки с 6,7 месяца (за три квартала 2024 года) до 5,5 месяца (за три квартала 2025 года)", - сообщил РИА Недвижимость представитель портала. По данным ЕРЗ, 10,4% введенной в эксплуатацию в текущем году жилплощади сдавалось с опозданием свыше года, застройщики затянули сроки ввода на полгода-год у 6,5% сданного метража, от трех до шести месяцев составила задержка завершения строительства 8,9% жилья, от одного до трех месяцев – у 8,8%, меньше месяца – у 7,5%. Самые значительные сроки просрочки сдачи многоквартирного жилья зафиксированы порталом в Дагестане – в среднем 48,3 месяца (более четырех лет), причем в 2025 году 100% площадей в республике вводилось с опозданием. В тройку самых проблемных регионов также входят Тамбовская область со средним сроком задержки 27 месяцев и долей 35% и Вологодская область – 20,8 месяца, 39%. По данным ЕРЗ, случаи просрочки ввода домов отсутствуют только в Коми и Калмыкии. В Смоленской области доля жилья, сданного с задержкой, составила 10%, средний срок переноса сроков – 0,1 месяца. В Новгородской области средний срок просрочки также составил 0,1 месяца при доле в 9%. "Среди жилых площадей, сданных за девять месяцев 2025 года, доля с просрочкой в Москве составила 53%, а в Санкт-Петербурге – 17%. Аналогичные показатели 2024 года составляли 40% и 25%. При этом в Москве произошло увеличение на 20% срока просрочки по несданным вовремя домам – с 6,1 до 7,3 месяца. В Петербурге сроки задержки сократились вдвое – с 2,8 до 1,4 месяца", – рассказал представитель портала. По его словам, главный фактор переноса сроков ввода домов застройщиками – снижение продаж, которое отрицательно сказывается на темпах финансирования и, соответственно, строительства. Еще одна важная причина – дефицит рабочих кадров, особенно он сказывается на сроках сдачи жилья с высоким уровнем отделки. "При этом, у крупнейших застройщиков задержки меньше поскольку у них более привилегированный доступ к проектному финансированию. Проблемы с продажами, возникающие на одних объектах, перекрываются хорошими показателями на других. Поэтому доля несвоевременно введенных площадей девелоперов жилья из первой десятки по итогам трех кварталов составила 37%, что лучше результата по отрасли в целом, а средний перенос сроков составил 2 месяца, то есть на 63% меньше общеотраслевого показателя", – сообщили в ЕРЗ.  
москва
санкт-петербург
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, москва, санкт-петербург, дагестан, ерз.рф
Недвижимость, Бизнес, Экономика, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дагестан, ЕРЗ.РФ
05:15 14.10.2025
 
Доля сдаваемого со срывом сроков жилья в России достигла 42%

Доля сдаваемого со срывом сроков жилья в России достигла 42%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доля сдаваемого со срывом сроков жилья в России достигла по итогам девяти месяцев 2025 года 42%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7 процентных пунктов, подсчитали аналитики портала "ЕРЗ.РФ".
"Доля многоквартирного жилья, введенного в январе-декабре с просрочкой, составила 42%. Аналогичный показатель 2024 года составлял 35%. Но при этом произошло снижение на 17% срока просрочки с 6,7 месяца (за три квартала 2024 года) до 5,5 месяца (за три квартала 2025 года)", - сообщил РИА Недвижимость представитель портала.
По данным ЕРЗ, 10,4% введенной в эксплуатацию в текущем году жилплощади сдавалось с опозданием свыше года, застройщики затянули сроки ввода на полгода-год у 6,5% сданного метража, от трех до шести месяцев составила задержка завершения строительства 8,9% жилья, от одного до трех месяцев – у 8,8%, меньше месяца – у 7,5%.
Самые значительные сроки просрочки сдачи многоквартирного жилья зафиксированы порталом в Дагестане – в среднем 48,3 месяца (более четырех лет), причем в 2025 году 100% площадей в республике вводилось с опозданием. В тройку самых проблемных регионов также входят Тамбовская область со средним сроком задержки 27 месяцев и долей 35% и Вологодская область – 20,8 месяца, 39%.
По данным ЕРЗ, случаи просрочки ввода домов отсутствуют только в Коми и Калмыкии. В Смоленской области доля жилья, сданного с задержкой, составила 10%, средний срок переноса сроков – 0,1 месяца. В Новгородской области средний срок просрочки также составил 0,1 месяца при доле в 9%.
"Среди жилых площадей, сданных за девять месяцев 2025 года, доля с просрочкой в Москве составила 53%, а в Санкт-Петербурге – 17%. Аналогичные показатели 2024 года составляли 40% и 25%. При этом в Москве произошло увеличение на 20% срока просрочки по несданным вовремя домам – с 6,1 до 7,3 месяца. В Петербурге сроки задержки сократились вдвое – с 2,8 до 1,4 месяца", – рассказал представитель портала.
По его словам, главный фактор переноса сроков ввода домов застройщиками – снижение продаж, которое отрицательно сказывается на темпах финансирования и, соответственно, строительства. Еще одна важная причина – дефицит рабочих кадров, особенно он сказывается на сроках сдачи жилья с высоким уровнем отделки.
"При этом, у крупнейших застройщиков задержки меньше поскольку у них более привилегированный доступ к проектному финансированию. Проблемы с продажами, возникающие на одних объектах, перекрываются хорошими показателями на других. Поэтому доля несвоевременно введенных площадей девелоперов жилья из первой десятки по итогам трех кварталов составила 37%, что лучше результата по отрасли в целом, а средний перенос сроков составил 2 месяца, то есть на 63% меньше общеотраслевого показателя", – сообщили в ЕРЗ.  
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГДагестанЕРЗ.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала