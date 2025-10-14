Доллар дешевеет к мировым валютам после роста в понедельник

https://1prime.ru/20251014/dollar-863502776.html

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается во вторник вечером по отношению к мировым валютам после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару рос до 1,1589 доллара с 1,1571 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 151,98 иены с уровня прошлого закрытия в 152,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 99,19 пункта. В понедельник американская валюта подорожала к евро на 0,2%, к иене - на 0,5%. Индекс доллара вырос на 0,2%. В США продолжается шатдаун правительства. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. В среду будут опубликованы данные о промышленном производстве в еврозоне. Ожидается, что показатель в августе сократился на 1,5% в месячном выражении. Также в среду выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.

