Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян в мессенджерах - 14.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян в мессенджерах
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян в мессенджерах - 14.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян в мессенджерах
Мошенники уже пытаются обманывать россиян в мессенджерах, используя дипфейки в реальном времени, однако это не массовая история: сейчас злоумышленники... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T03:47+0300
2025-10-14T03:47+0300
технологии
лаборатория касперского
СИРИУС, 14 окт - ПРАЙМ. Мошенники уже пытаются обманывать россиян в мессенджерах, используя дипфейки в реальном времени, однако это не массовая история: сейчас злоумышленники используют доступные в публичном поле фотографии людей, но для создания убедительного дипфейка этого недостаточно, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис". "Злоумышленники могут связываться с потенциальной жертвой в мессенджерах, по видеосвязи. Мы видим, что они пытаются в том числе использовать для обмана людей дипфейки в реальном времени. Однако пока это не массовая история", - рассказал он. Атакующие используют для создания таких дипфейков фотографии людей, например, знакомых жертве, с публичных сайтов и отправляют дипфейк как один из приемов социальной инженерии - чтобы снизить бдительность жертвы, добавил Иванов. "Однако пока такие дипфейки, как правило, выходят не очень убедительными: потому что требуется большое количество видеоряда, изображений, образцов голоса человека", - заметил эксперт. Он добавил, что, если речь идет о целенаправленных атаках, когда целью злоумышленников являются определенные люди, атакующие могут создавать весьма убедительные дипфейки. Однако это сложный процесс: он требует значительных технических навыков и денежных затрат. По словам Иванова, в некоторых случаях распознать дипфейк можно по странной мимике человека, с которым вы общаетесь, отражению в глазах, неестественным теням и другим моментам. При этом в компании напомнили, что злоумышленники используют дипфейки лишь как один из элементов социальной инженерии, чтобы усыпить бдительность человека. На одном из последующих этапов атакующие могут попросить жертву, например, перейти по фишинговой ссылке, скачать вредоносный файл или перевести деньги.
технологии, лаборатория касперского
Технологии, Лаборатория Касперского
03:47 14.10.2025
 
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян в мессенджерах

Касперский: мошенники пытаются обманывать россиян в мессенджерах, используя фото

СИРИУС, 14 окт - ПРАЙМ. Мошенники уже пытаются обманывать россиян в мессенджерах, используя дипфейки в реальном времени, однако это не массовая история: сейчас злоумышленники используют доступные в публичном поле фотографии людей, но для создания убедительного дипфейка этого недостаточно, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис".
"Злоумышленники могут связываться с потенциальной жертвой в мессенджерах, по видеосвязи. Мы видим, что они пытаются в том числе использовать для обмана людей дипфейки в реальном времени. Однако пока это не массовая история", - рассказал он.
Атакующие используют для создания таких дипфейков фотографии людей, например, знакомых жертве, с публичных сайтов и отправляют дипфейк как один из приемов социальной инженерии - чтобы снизить бдительность жертвы, добавил Иванов.
"Однако пока такие дипфейки, как правило, выходят не очень убедительными: потому что требуется большое количество видеоряда, изображений, образцов голоса человека", - заметил эксперт.
Он добавил, что, если речь идет о целенаправленных атаках, когда целью злоумышленников являются определенные люди, атакующие могут создавать весьма убедительные дипфейки. Однако это сложный процесс: он требует значительных технических навыков и денежных затрат. По словам Иванова, в некоторых случаях распознать дипфейк можно по странной мимике человека, с которым вы общаетесь, отражению в глазах, неестественным теням и другим моментам.
При этом в компании напомнили, что злоумышленники используют дипфейки лишь как один из элементов социальной инженерии, чтобы усыпить бдительность человека. На одном из последующих этапов атакующие могут попросить жертву, например, перейти по фишинговой ссылке, скачать вредоносный файл или перевести деньги.
 
