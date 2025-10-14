https://1prime.ru/20251014/evro-863481985.html

Евро растет к доллару перед публикацией данных по инфляции в Германии

2025-10-14T08:30+0300

рынок

мировая экономика

германия

сша

великобритания

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник утром поднимается перед публикацией окончательной оценки по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару рос до 1,1586 доллара с 1,1571 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время опускался до 151,91 иены с уровня прошлого закрытия в 152,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 99,14 пункта. Позднее во вторник будет обнародована окончательная оценка инфляции в Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). Предварительная оценка показала, что годовая инфляция в стране по итогам сентября ускорилась до 2,4% с уровня в 2,2% месяцем ранее. В этот же день Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что показатель в июне-августе сохранился на уровне мая-июля в 4,7%.

