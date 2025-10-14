Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евро растет к доллару перед публикацией данных по инфляции в Германии - 14.10.2025
Евро растет к доллару перед публикацией данных по инфляции в Германии
Евро растет к доллару перед публикацией данных по инфляции в Германии - 14.10.2025
Евро растет к доллару перед публикацией данных по инфляции в Германии
Курс евро к доллару во вторник утром поднимается перед публикацией окончательной оценки по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T08:30+0300
2025-10-14T08:30+0300
рынок
мировая экономика
германия
сша
великобритания
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник утром поднимается перед публикацией окончательной оценки по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару рос до 1,1586 доллара с 1,1571 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время опускался до 151,91 иены с уровня прошлого закрытия в 152,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 99,14 пункта. Позднее во вторник будет обнародована окончательная оценка инфляции в Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). Предварительная оценка показала, что годовая инфляция в стране по итогам сентября ускорилась до 2,4% с уровня в 2,2% месяцем ранее. В этот же день Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что показатель в июне-августе сохранился на уровне мая-июля в 4,7%.
германия
сша
великобритания
ПРАЙМ
ПРАЙМ
рынок, мировая экономика, германия, сша, великобритания
Рынок, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
08:30 14.10.2025
 
Евро растет к доллару перед публикацией данных по инфляции в Германии

Евро растет к доллару перед публикацией окончательной оценки по инфляции в ФРГ

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник утром поднимается перед публикацией окончательной оценки по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару рос до 1,1586 доллара с 1,1571 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене в то же время опускался до 151,91 иены с уровня прошлого закрытия в 152,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 99,14 пункта.
Позднее во вторник будет обнародована окончательная оценка инфляции в Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). Предварительная оценка показала, что годовая инфляция в стране по итогам сентября ускорилась до 2,4% с уровня в 2,2% месяцем ранее.
В этот же день Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что показатель в июне-августе сохранился на уровне мая-июля в 4,7%.
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях по Китаю и США
Рынок Мировая экономика ГЕРМАНИЯ США ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
