https://1prime.ru/20251014/funt-863491845.html

Фунт стерлингов дешевеет к доллару

Фунт стерлингов дешевеет к доллару - 14.10.2025, ПРАЙМ

Фунт стерлингов дешевеет к доллару

Курс фунта стерлингов к доллару во вторник днем снижается после публикации статистики по рынку труда в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T13:47+0300

2025-10-14T13:47+0300

2025-10-14T13:47+0300

рынок

сша

торги

германия

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/10/841431070_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e7939ef70135b1fba07c6e47e8d41f3a.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару во вторник днем снижается после публикации статистики по рынку труда в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.54 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3266 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3335 доллара. Курс евро к доллару уменьшался до 1,1555 доллара с 1,1571 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 152,05 иены с уровня прошлого закрытия в 152,27 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 99,41 пункта. Безработица в Великобритании в июне-августе выросла до 4,8% с 4,7% в мае-июле, аналитики ожидали сохранения показателя. Годовой рост средней заработной платы в стране в июне-августе с учетом бонусов составил 5%, а без учета бонусов – 4,7%. Аналитики ожидали оба показателя на уровне 4,7%. В то же время Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) ранее сохранило оценку по годовой инфляции в стране в сентябре на максимальном с декабря уровне в 2,4% по сравнению с уровнем августа в 2,2%. В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,2%, что также совпало с предварительными данными. Кроме того, согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре поднялся до 39,3 пункта с 37,3 пункта в сентябре, в то время как ожидался рост до 40,5 пункта. Индекс текущих экономических условий в Германии опустился до минус 80 пунктов с минус 76,4 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали рост до минус 75 пунктов. Вместе с тем в США продолжается шатдаун правительства. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.

https://1prime.ru/20251014/fyuchersy-863491699.html

сша

германия

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, торги, германия, великобритания