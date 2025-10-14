https://1prime.ru/20251014/funt-863491845.html
Фунт стерлингов дешевеет к доллару
Фунт стерлингов дешевеет к доллару - 14.10.2025, ПРАЙМ
Фунт стерлингов дешевеет к доллару
Курс фунта стерлингов к доллару во вторник днем снижается после публикации статистики по рынку труда в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T13:47+0300
2025-10-14T13:47+0300
2025-10-14T13:47+0300
рынок
сша
торги
германия
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/10/841431070_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e7939ef70135b1fba07c6e47e8d41f3a.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару во вторник днем снижается после публикации статистики по рынку труда в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.54 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3266 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3335 доллара. Курс евро к доллару уменьшался до 1,1555 доллара с 1,1571 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 152,05 иены с уровня прошлого закрытия в 152,27 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 99,41 пункта. Безработица в Великобритании в июне-августе выросла до 4,8% с 4,7% в мае-июле, аналитики ожидали сохранения показателя. Годовой рост средней заработной платы в стране в июне-августе с учетом бонусов составил 5%, а без учета бонусов – 4,7%. Аналитики ожидали оба показателя на уровне 4,7%. В то же время Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) ранее сохранило оценку по годовой инфляции в стране в сентябре на максимальном с декабря уровне в 2,4% по сравнению с уровнем августа в 2,2%. В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,2%, что также совпало с предварительными данными. Кроме того, согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре поднялся до 39,3 пункта с 37,3 пункта в сентябре, в то время как ожидался рост до 40,5 пункта. Индекс текущих экономических условий в Германии опустился до минус 80 пунктов с минус 76,4 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали рост до минус 75 пунктов. Вместе с тем в США продолжается шатдаун правительства. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
https://1prime.ru/20251014/fyuchersy-863491699.html
сша
германия
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/10/841431070_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aec61df2b5b578f52d0b8079df350be6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, торги, германия, великобритания
Рынок, США, Торги, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Фунт стерлингов дешевеет к доллару
Фунт стерлингов дешевеет к доллару после публикации слабых данных из Великобритании
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару во вторник днем снижается после публикации статистики по рынку труда в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.54 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3266 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3335 доллара.
Курс евро к доллару уменьшался до 1,1555 доллара с 1,1571 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 152,05 иены с уровня прошлого закрытия в 152,27 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) рос на 0,14%, до 99,41 пункта.
Безработица в Великобритании
в июне-августе выросла до 4,8% с 4,7% в мае-июле, аналитики ожидали сохранения показателя. Годовой рост средней заработной платы в стране в июне-августе с учетом бонусов составил 5%, а без учета бонусов – 4,7%. Аналитики ожидали оба показателя на уровне 4,7%.
В то же время Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) ранее сохранило оценку по годовой инфляции в стране в сентябре на максимальном с декабря уровне в 2,4% по сравнению с уровнем августа в 2,2%. В месячном выражении потребительские цены в Германии
выросли на 0,2%, что также совпало с предварительными данными.
Кроме того, согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре поднялся до 39,3 пункта с 37,3 пункта в сентябре, в то время как ожидался рост до 40,5 пункта.
Индекс текущих экономических условий в Германии опустился до минус 80 пунктов с минус 76,4 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали рост до минус 75 пунктов.
Вместе с тем в США продолжается шатдаун правительства. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на напряженности между США и Китаем