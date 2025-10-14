https://1prime.ru/20251014/gaz-863489969.html
"Новатэк" сократил продажи газа до 55,8 миллиарда кубометров
2025-10-14T13:13+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-сентябрь сократил продажи газа на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 55,8 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. "По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в третьем квартале и за девять месяцев 2025 года составил 16,3 и 55,8 миллиарда кубометров соответственно, что на 3,1% и 0,6% ниже по сравнению с соответствующими периодами 2024 года", - сказано в сообщении.
