Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новатэк" сократил продажи газа до 55,8 миллиарда кубометров - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/gaz-863489969.html
"Новатэк" сократил продажи газа до 55,8 миллиарда кубометров
"Новатэк" сократил продажи газа до 55,8 миллиарда кубометров - 14.10.2025, ПРАЙМ
"Новатэк" сократил продажи газа до 55,8 миллиарда кубометров
"Новатэк" за январь-сентябрь сократил продажи газа на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 55,8 миллиарда кубометров, говорится в... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T13:13+0300
2025-10-14T13:13+0300
газ
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/19/841401982_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_60c0303f49382fa07f507c34483d2945.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-сентябрь сократил продажи газа на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 55,8 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. "По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в третьем квартале и за девять месяцев 2025 года составил 16,3 и 55,8 миллиарда кубометров соответственно, что на 3,1% и 0,6% ниже по сравнению с соответствующими периодами 2024 года", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20251014/gaz-863483725.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/19/841401982_0:0:2135:1601_1920x0_80_0_0_9acbfd59c2bff6fcd27a9f4a730a178b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, новатэк
Газ, Новатэк
13:13 14.10.2025
 
"Новатэк" сократил продажи газа до 55,8 миллиарда кубометров

"Новатэк" за январь-сентябрь сократил продажи газа на 0,6%, до 55,8 млрд кубометров

© Unsplash/Brad WeaverПриродный газ
Природный газ
Природный газ. Архивное фото
© Unsplash/Brad Weaver
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-сентябрь сократил продажи газа на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 55,8 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
"По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в третьем квартале и за девять месяцев 2025 года составил 16,3 и 55,8 миллиарда кубометров соответственно, что на 3,1% и 0,6% ниже по сравнению с соответствующими периодами 2024 года", - сказано в сообщении.
Участок магистрального газопровода
Цены на газ в Европе снизились на 0,6 процента
09:39
 
ГазНоватэк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала