"Новатэк" увеличил добычу газа до 62,66 миллиарда кубометров

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-сентябрь увеличил добычу газа на 0,6% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года - до 62,66 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. Добыча жидких углеводородов также выросла, до 10,44 миллиона тонн, а в целом "Новатэк" увеличил добычу углеводородов за отчётный период на 0,8% - до 498,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.
