https://1prime.ru/20251014/gaz-863490072.html

"Новатэк" увеличил добычу газа до 62,66 миллиарда кубометров

"Новатэк" увеличил добычу газа до 62,66 миллиарда кубометров - 14.10.2025, ПРАЙМ

"Новатэк" увеличил добычу газа до 62,66 миллиарда кубометров

"Новатэк" за январь-сентябрь увеличил добычу газа на 0,6% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года - до 62,66 миллиарда кубометров, говорится в... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T13:14+0300

2025-10-14T13:14+0300

2025-10-14T13:14+0300

газ

новатэк

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/55/841505504_0:31:2895:1659_1920x0_80_0_0_c64d317540afefcabd57096bd59f52c1.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-сентябрь увеличил добычу газа на 0,6% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года - до 62,66 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. Добыча жидких углеводородов также выросла, до 10,44 миллиона тонн, а в целом "Новатэк" увеличил добычу углеводородов за отчётный период на 0,8% - до 498,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

https://1prime.ru/20251014/gaz-863489969.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, новатэк