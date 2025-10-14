Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новатэк" увеличил добычу газа до 62,66 миллиарда кубометров - 14.10.2025
"Новатэк" увеличил добычу газа до 62,66 миллиарда кубометров
"Новатэк" увеличил добычу газа до 62,66 миллиарда кубометров - 14.10.2025, ПРАЙМ
"Новатэк" увеличил добычу газа до 62,66 миллиарда кубометров
"Новатэк" за январь-сентябрь увеличил добычу газа на 0,6% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года - до 62,66 миллиарда кубометров, говорится в... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T13:14+0300
2025-10-14T13:14+0300
газ
новатэк
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-сентябрь увеличил добычу газа на 0,6% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года - до 62,66 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. Добыча жидких углеводородов также выросла, до 10,44 миллиона тонн, а в целом "Новатэк" увеличил добычу углеводородов за отчётный период на 0,8% - до 498,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.
2025
Новости
газ, новатэк
Газ, Новатэк
13:14 14.10.2025
 
"Новатэк" увеличил добычу газа до 62,66 миллиарда кубометров

"Новатэк" за январь-сентябрь увеличил добычу газа на 0,6%, до 62,66 млрд кубометров

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения сжиженного газа
Емкости для хранения сжиженного газа - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Емкости для хранения сжиженного газа. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-сентябрь увеличил добычу газа на 0,6% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года - до 62,66 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
Добыча жидких углеводородов также выросла, до 10,44 миллиона тонн, а в целом "Новатэк" увеличил добычу углеводородов за отчётный период на 0,8% - до 498,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.
Природный газ
"Новатэк" сократил продажи газа до 55,8 миллиарда кубометров
ГазНоватэк
 
 
