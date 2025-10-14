Цены на газ в Европе выросли до 381 доллара за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе выросли на один процент, до $381 за тысячу кубометров
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМанометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции
Манометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам вторника выросли на 1% - до 381 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 374,2 доллара (-0,8%). Ценовой минимум составил 372,6 доллара (-1,2%), ценовой максимум - 381,8 доллара (+1,2%). Последние фьючерсы торговались по 381,2 доллара (+1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 377,1 доллара за тысячу кубометров.
При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.