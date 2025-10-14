https://1prime.ru/20251014/gd-863476572.html

В ГД предложили ввести уголовную ответственность за оборот вейпов

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за оборот и употребление вейпов по аналогии с мерами, действующими в отношении наркотических средств, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали первый замрук думской фракции СРЗП Дмитрий Гусев и депутат Госдумы Елена Драпеко. "Предлагается рассмотреть возможность внесения поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые бы устанавливали чёткие меры ответственности за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним, по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств", - сказано в письме. Такая мера, по мнению депутатов, позволит сформировать единый подход к квалификации правонарушений, ликвидировать "серую зону" регулирования и исключить возможность злоупотреблений. Кроме того, депутаты попросили Колокольцева рассмотреть вопрос о подготовке и направлении в Госдуму предложений МВД по формированию системы ответственности за незаконное обращение вейпов, а также об участии представителей ведомства в совместной рабочей группе. "Сегодня мы видим, как вейпы превращаются из модного аксессуара в инструмент распространения опасных веществ. Необходимо выработать чёткую систему ответственности, которая бы обеспечивала защиту здоровья граждан, прежде всего детей и молодёжи", - сказал Гусев РИА Новости. Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым разработали законопроект об административной ответственности за продажу вейпов. Проектом предлагается ввести определение устройств для потребления никотиносодержащих изделий, а также никотиносодержащих жидкостей, так как данные определения отсутствуют в действующем законодательстве. За розничную и оптовую продажу вейпов проектом предусматриваются штрафы для граждан – от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц – от одного до двух миллионов рублей.

2025

