14.10.2025
Комитет Госдумы поддержал проект бюджета Соцфонда
16:52 14.10.2025
 
Комитет Госдумы поддержал проект бюджета Соцфонда

Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект бюджета Соцфонда

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам во вторник рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Соцфонда России) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, сообщили РИА Новости в комитете.
На рассмотрение Думы его планируется вынести 22 октября.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он предусматривает утверждение бюджета фонда на 2026 год по доходам в сумме 19,086 триллиона рублей (8,1% к ВВП), по расходам – 18,748 триллиона (8% к ВВП).
Доходы Соцфонда на 2027 год запланированы на уровне 19,976 триллиона рублей, расходы – 19,741 триллиона, а на 2028 год – 21,178 триллиона и 20,856 триллиона соответственно.
Таким образом, бюджет фонда на трехлетний период сформирован с профицитом в 338 миллиардов рублей в 2026 году, 235 миллиардов в 2027 году и 322 миллиарда в 2028 году.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2026 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы выше инфляции. В плановом периоде 2027-2028 годов индексация страховых пенсий также будет осуществляться выше уровня инфляции, отмечается в ней.
Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2026 году бюджету Соцфонда составит 4,692 триллиона рублей (в том числе на обязательное пенсионное страхование (ОПС) – 411,2 миллиарда), в 2027 году – 4,443 триллиона (в том числе на ОПС – 120,6 миллиарда), в 2028 году – 4,502 триллиона рублей.
Бюджетные ассигнования на выплату социальных пенсий и других пенсий по государственному пенсионному обеспечению определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля на индекс роста прожиточного минимума пенсионера.
А расходы на осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан (без учета расходов на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг), пособий, компенсаций определены в 2026-2028 годах с учетом ежегодной индексации с 1 февраля на прогнозный индекс потребительских цен за предыдущий год.
Бюджетный комитет Госдумы одобрил увеличение МРОТ
