https://1prime.ru/20251014/germaniya-863479079.html

В Германии набросились на Бербок из-за случившегося в Египте

В Германии набросились на Бербок из-за случившегося в Египте - 14.10.2025, ПРАЙМ

В Германии набросились на Бербок из-за случившегося в Египте

Газета Berliner Zeitung сообщает, что политика бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и канцлера Фридриха Мерца в отношении конфликта в Газе... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T05:17+0300

2025-10-14T05:17+0300

2025-10-14T05:17+0300

германия

египет

анналена бербок

фридрих мерц

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84111/45/841114537_0:91:2317:1394_1920x0_80_0_0_3b3cde795c4987cfe423d61c55daebfb.jpg

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Газета Berliner Zeitung сообщает, что политика бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и канцлера Фридриха Мерца в отношении конфликта в Газе привела к полной потере влияния Берлином на международной арене."Германия <…> утратила влияние не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге. <…> Министр иностранных дел Анналена Бербок , канцлер (Олаф. — Прим. Ред.) Шольц, а теперь и Мерц растратили этодоверие", — утверждается в статье. В публикации также подчёркивается, что Мерц не принимал активного участия в прошедшем саммите, не проводил пресс-конференции и даже не участвовал в главных обсуждениях, ограничиваясь лишь наблюдением. Автор статьи отмечает, что одним из ключевых факторов такой ситуации стали необдуманные высказывания Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты на международной арене как оправдание израильских нападений на мирных жителей. Нынешнее правительство ФРГ теперь сталкивается с последствиями этой политики."Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной", — комментарий Berliner Zeitung.Лидеры США, Египта, Катара и Турции в понедельник подписали мирное соглашение по урегулированию в секторе Газа на саммите, проходившем в Шарм-эш-Шейхе. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал это как "величайшую и наиболее сложную сделку". Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси назвал соглашение поворотным историческим моментом.

германия

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, египет, анналена бербок, фридрих мерц, дональд трамп