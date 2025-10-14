Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии набросились на Бербок из-за случившегося в Египте - 14.10.2025
В Германии набросились на Бербок из-за случившегося в Египте
В Германии набросились на Бербок из-за случившегося в Египте - 14.10.2025, ПРАЙМ
В Германии набросились на Бербок из-за случившегося в Египте
Газета Berliner Zeitung сообщает, что политика бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и канцлера Фридриха Мерца в отношении конфликта в Газе... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T05:17+0300
2025-10-14T05:17+0300
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Газета Berliner Zeitung сообщает, что политика бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и канцлера Фридриха Мерца в отношении конфликта в Газе привела к полной потере влияния Берлином на международной арене."Германия &lt;…&gt; утратила влияние не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге. &lt;…&gt; Министр иностранных дел Анналена Бербок , канцлер (Олаф. — Прим. Ред.) Шольц, а теперь и Мерц растратили этодоверие", — утверждается в статье. В публикации также подчёркивается, что Мерц не принимал активного участия в прошедшем саммите, не проводил пресс-конференции и даже не участвовал в главных обсуждениях, ограничиваясь лишь наблюдением. Автор статьи отмечает, что одним из ключевых факторов такой ситуации стали необдуманные высказывания Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты на международной арене как оправдание израильских нападений на мирных жителей. Нынешнее правительство ФРГ теперь сталкивается с последствиями этой политики."Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной", — комментарий Berliner Zeitung.Лидеры США, Египта, Катара и Турции в понедельник подписали мирное соглашение по урегулированию в секторе Газа на саммите, проходившем в Шарм-эш-Шейхе. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал это как "величайшую и наиболее сложную сделку". Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси назвал соглашение поворотным историческим моментом.
05:17 14.10.2025
 
В Германии набросились на Бербок из-за случившегося в Египте

BZ: Мерц и Бербок виновны в том, что ФРГ утратила свои позиции на мировой арене

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Газета Berliner Zeitung сообщает, что политика бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и канцлера Фридриха Мерца в отношении конфликта в Газе привела к полной потере влияния Берлином на международной арене.
"Германия <…> утратила влияние не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге. <…> Министр иностранных дел Анналена Бербок , канцлер (Олаф. — Прим. Ред.) Шольц, а теперь и Мерц растратили этодоверие", — утверждается в статье.
В публикации также подчёркивается, что Мерц не принимал активного участия в прошедшем саммите, не проводил пресс-конференции и даже не участвовал в главных обсуждениях, ограничиваясь лишь наблюдением.
Автор статьи отмечает, что одним из ключевых факторов такой ситуации стали необдуманные высказывания Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты на международной арене как оправдание израильских нападений на мирных жителей. Нынешнее правительство ФРГ теперь сталкивается с последствиями этой политики.
"Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной", — комментарий Berliner Zeitung.
Лидеры США, Египта, Катара и Турции в понедельник подписали мирное соглашение по урегулированию в секторе Газа на саммите, проходившем в Шарм-эш-Шейхе. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал это как "величайшую и наиболее сложную сделку". Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси назвал соглашение поворотным историческим моментом.
 
Заголовок открываемого материала