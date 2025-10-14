https://1prime.ru/20251014/google-863489063.html
Google инвестирует 15 миллиардов долларов в открытие ИИ-центра в Индии
Google инвестирует 15 миллиардов долларов в открытие ИИ-центра в Индии
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google инвестирует порядка 15 миллиардов долларов в течение 5 лет в открытие центра искусственного интеллекта (ИИ) в Индии, говорится в пресс-релизе компании. "Сегодня Google объявила об открытии центра искусственного интеллекта в Вишакхапатнам (Визаг), штат Андхра-Прадеш, который позволит компании использовать весь свой набор ИИ-технологий для того, чтобы ускорить процесс внедрения искусственного интеллекта по всей Индии", - сообщает Google. В компании уточнили, что новый центр искусственного интеллекта объединит мощную инфраструктуру, включая центр обработки данных, новые крупномасштабные источники энергии и расширенную оптоволоконную сеть. "Пятилетнее инвестирование (с 2026 по 2030 год) в размере порядка 15 миллиардов долларов является крупнейшим вложением Google в развитие ИИ в Индии, оно соответствует правительственному плану развития страны Viksit Bharat 2047, направленному в том числе на расширение внедрения услуг на основе искусственного интеллекта", - указывается в релизе. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet, которая также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
индия
