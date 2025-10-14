https://1prime.ru/20251014/google-863489063.html

Google инвестирует 15 миллиардов долларов в открытие ИИ-центра в Индии

Google инвестирует 15 миллиардов долларов в открытие ИИ-центра в Индии - 14.10.2025, ПРАЙМ

Google инвестирует 15 миллиардов долларов в открытие ИИ-центра в Индии

Американская технологическая компания Google инвестирует порядка 15 миллиардов долларов в течение 5 лет в открытие центра искусственного интеллекта (ИИ) в... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T12:44+0300

2025-10-14T12:44+0300

2025-10-14T12:44+0300

технологии

индия

alphabet

youtube

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:44:3077:1774_1920x0_80_0_0_e2cb2da3f989665a22383fb6ae43c5d7.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google инвестирует порядка 15 миллиардов долларов в течение 5 лет в открытие центра искусственного интеллекта (ИИ) в Индии, говорится в пресс-релизе компании. "Сегодня Google объявила об открытии центра искусственного интеллекта в Вишакхапатнам (Визаг), штат Андхра-Прадеш, который позволит компании использовать весь свой набор ИИ-технологий для того, чтобы ускорить процесс внедрения искусственного интеллекта по всей Индии", - сообщает Google. В компании уточнили, что новый центр искусственного интеллекта объединит мощную инфраструктуру, включая центр обработки данных, новые крупномасштабные источники энергии и расширенную оптоволоконную сеть. "Пятилетнее инвестирование (с 2026 по 2030 год) в размере порядка 15 миллиардов долларов является крупнейшим вложением Google в развитие ИИ в Индии, оно соответствует правительственному плану развития страны Viksit Bharat 2047, направленному в том числе на расширение внедрения услуг на основе искусственного интеллекта", - указывается в релизе. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet, которая также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

https://1prime.ru/20251013/ekonomika-863467554.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, индия, alphabet, youtube, мировая экономика