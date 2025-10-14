Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлиникам раз в три месяца - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/gosduma-863476883.html
В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлиникам раз в три месяца
В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлиникам раз в три месяца - 14.10.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлиникам раз в три месяца
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается предоставить россиянами право прикрепляться к поликлинике раз в... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T00:41+0300
2025-10-14T01:00+0300
общество
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863476883.jpg?1760392850
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается предоставить россиянами право прикрепляться к поликлинике раз в три месяца, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. "Законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", предусматривающее возможность выбора гражданином медицинской организации, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в три месяца", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания). Авторы проекта отметили, что существующая система ограничивает возможность граждан в выборе более удобной для него и доступной медицинской организации, где нет больших очередей и имеются необходимые специалисты, а также может приводить к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники. В сопроводительных документах к проекту также уточняется, что проводимые многочисленные опросы населения показывают, что большинство граждан страны поддерживает идею о сокращении срока выбора поликлиники. По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит повысить уровень удовлетворенности граждан качеством медицинских услуг, снизить количество жалоб на недостаток квалифицированной помощи и очереди в медицинских учреждениях, оптимизировать работу медицинских организаций за счет более равномерного распределения потока пациентов, что в свою очередь положительно скажется на системе здравоохранения.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, госдума
Общество , РОССИЯ, Госдума
00:41 14.10.2025 (обновлено: 01:00 14.10.2025)
 
В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлиникам раз в три месяца

Нилов внесет проект о праве россиян прикрепляться к поликлиникам раз в три месяца

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается предоставить россиянами право прикрепляться к поликлинике раз в три месяца, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
"Законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", предусматривающее возможность выбора гражданином медицинской организации, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в три месяца", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания).
Авторы проекта отметили, что существующая система ограничивает возможность граждан в выборе более удобной для него и доступной медицинской организации, где нет больших очередей и имеются необходимые специалисты, а также может приводить к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники.
В сопроводительных документах к проекту также уточняется, что проводимые многочисленные опросы населения показывают, что большинство граждан страны поддерживает идею о сокращении срока выбора поликлиники.
По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит повысить уровень удовлетворенности граждан качеством медицинских услуг, снизить количество жалоб на недостаток квалифицированной помощи и очереди в медицинских учреждениях, оптимизировать работу медицинских организаций за счет более равномерного распределения потока пациентов, что в свою очередь положительно скажется на системе здравоохранения.
 
ОбществоРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала