https://1prime.ru/20251014/gosduma-863476883.html

В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлиникам раз в три месяца

В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлиникам раз в три месяца - 14.10.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлиникам раз в три месяца

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается предоставить россиянами право прикрепляться к поликлинике раз в... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T00:41+0300

2025-10-14T00:41+0300

2025-10-14T01:00+0300

общество

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863476883.jpg?1760392850

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается предоставить россиянами право прикрепляться к поликлинике раз в три месяца, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. "Законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", предусматривающее возможность выбора гражданином медицинской организации, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в три месяца", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания). Авторы проекта отметили, что существующая система ограничивает возможность граждан в выборе более удобной для него и доступной медицинской организации, где нет больших очередей и имеются необходимые специалисты, а также может приводить к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники. В сопроводительных документах к проекту также уточняется, что проводимые многочисленные опросы населения показывают, что большинство граждан страны поддерживает идею о сокращении срока выбора поликлиники. По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит повысить уровень удовлетворенности граждан качеством медицинских услуг, снизить количество жалоб на недостаток квалифицированной помощи и очереди в медицинских учреждениях, оптимизировать работу медицинских организаций за счет более равномерного распределения потока пациентов, что в свою очередь положительно скажется на системе здравоохранения.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, госдума