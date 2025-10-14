https://1prime.ru/20251014/gosduma-863477020.html

В Госдуме предложили повысить прожиточный минимум для детей

В Госдуме предложили повысить прожиточный минимум для детей - 14.10.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили повысить прожиточный минимум для детей

Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить... | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T01:20+0300

2025-10-14T01:20+0300

2025-10-14T01:20+0300

бизнес

общество

экономика

вциом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863477020.jpg?1760394025

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить детский прожиточный минимум до уровня реальных средних затрат на содержание ребенка, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность внесения изменений в действующее правовое регулирование в части установления величины прожиточного минимума для детей с целью укрепления социальной стабильности и стимулирования демографического роста", - сказано в обращении. Инициативой предлагается рассмотреть вопрос о повышении установленного прожиточного минимума для детей до уровня, максимально приближенного к фактическим средним расходам домохозяйств на содержание ребёнка, на уровне не ниже 25 тысяч рублей. Подобная корректировка, по мнению Аксененко, позволит обеспечить реальное исполнение гарантий социальной защиты, повысит адресность и эффективность предоставляемых мер поддержки и будет способствовать созданию условий для улучшения демографической ситуации. В письме депутат напомнил, что, согласно постановлению кабмина, величина прожиточного минимума для детей установлена в размере 17 201 рубля. Он привел данные, подтвержденные мониторингом ВЦИОМ, согласно которым затраты семей на подготовку ребёнка к школе в 2024 году достигли уровня 53 548 рублей на одного ребёнка. По словам Аксененко, указанные данные свидетельствуют о том, что фактические расходы родителей превышают норматив, установленный действующим правовым регулированием.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , вциом