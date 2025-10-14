Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о налоге на прибыль для частных медорганизаций - 14.10.2025
В Госдуму внесли проект о налоге на прибыль для частных медорганизаций
В Госдуму внесли проект о налоге на прибыль для частных медорганизаций
2025-10-14T04:20+0300
2025-10-14T04:20+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается установить для частных медицинских организаций ставку по налогу на прибыль в размере 5%, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" предлагается установить для частных медицинских организаций налоговую ставку по налогу на прибыль организаций в размере 5%", - сказано в документе. Предполагается, что поступающие налоговые доходы будут направлены на развитие системы здравоохранения в субъектах РФ, включая закупку современного медицинского оборудования, обеспечение бесплатными медицинскими препаратами и изделиями, развитие системы ОМС, модернизацию инфраструктуры государственных и муниципальных медицинских организаций и повышение качества оказываемой населению бесплатной медицинской помощи. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, частные медицинские организации зарабатывают огромные деньги. Он отметил, что, по прогнозу Росстата, в 2025 году объем рынка частной медицины достигнет 1,8 триллиона рублей, при этом "частники" серьезно повышают цены на свои услуги, в отдельных медучреждениях - до 30%. "Очень много обращений от граждан - люди не понимают, как происходит ценообразование, кто это контролирует и контролирует ли вообще. Пациенты оказываются беззащитны перед жесткой ценовой политикой частных медучреждений и вынуждены платить им втридорога. Такое положение вещей не может не вызывать беспокойства. А ведь ранее, чтобы частная медицина спокойно развивалась, государство ввело нулевую ставку на прибыль для них. Получается, что частники злоупотребляют предоставленными им послаблениями и не в полной мере отвечают социальным запросам современности", - подчеркнул он. Парламентарий добавил, что предложенная пятипроцентная ставка значительно меньше стандартного налога на прибыль, который составляет 25%. "При этом еще важно строго отслеживать, чтобы частные медучреждения не компенсировали налог за счет своих пациентов, чтобы цены на их услуги не продолжили свой рост. Это прежде всего сфера ответственности ФАС", - заключил он.
В Госдуму внесли проект о налоге на прибыль для частных медорганизаций

В Госдуме предложили ввести налог на прибыль для частных медучреждений

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается установить для частных медицинских организаций ставку по налогу на прибыль в размере 5%, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" предлагается установить для частных медицинских организаций налоговую ставку по налогу на прибыль организаций в размере 5%", - сказано в документе.
Предполагается, что поступающие налоговые доходы будут направлены на развитие системы здравоохранения в субъектах РФ, включая закупку современного медицинского оборудования, обеспечение бесплатными медицинскими препаратами и изделиями, развитие системы ОМС, модернизацию инфраструктуры государственных и муниципальных медицинских организаций и повышение качества оказываемой населению бесплатной медицинской помощи.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, частные медицинские организации зарабатывают огромные деньги. Он отметил, что, по прогнозу Росстата, в 2025 году объем рынка частной медицины достигнет 1,8 триллиона рублей, при этом "частники" серьезно повышают цены на свои услуги, в отдельных медучреждениях - до 30%.
"Очень много обращений от граждан - люди не понимают, как происходит ценообразование, кто это контролирует и контролирует ли вообще. Пациенты оказываются беззащитны перед жесткой ценовой политикой частных медучреждений и вынуждены платить им втридорога. Такое положение вещей не может не вызывать беспокойства. А ведь ранее, чтобы частная медицина спокойно развивалась, государство ввело нулевую ставку на прибыль для них. Получается, что частники злоупотребляют предоставленными им послаблениями и не в полной мере отвечают социальным запросам современности", - подчеркнул он.
Парламентарий добавил, что предложенная пятипроцентная ставка значительно меньше стандартного налога на прибыль, который составляет 25%.
"При этом еще важно строго отслеживать, чтобы частные медучреждения не компенсировали налог за счет своих пациентов, чтобы цены на их услуги не продолжили свой рост. Это прежде всего сфера ответственности ФАС", - заключил он.
 
