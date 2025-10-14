https://1prime.ru/20251014/gosduma-863498846.html
Госдума упростила процедуру постановки иностранных организаций на учет
Госдума упростила процедуру постановки иностранных организаций на учет - 14.10.2025, ПРАЙМ
Госдума упростила процедуру постановки иностранных организаций на учет
Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру постановки на учет в налоговом органе иностранной организации в связи с открытием ею счета в... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T16:15+0300
2025-10-14T16:15+0300
2025-10-14T16:15+0300
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру постановки на учет в налоговом органе иностранной организации в связи с открытием ею счета в банке. Документ внесен правительством РФ. Он разработан с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость упрощения такой процедуры, следует из пояснительной записки. Законопроект исключает необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы для постановки на учет в связи с открытием счета в банке. Теперь постановка на налоговый учет будет осуществляться лишь на основании заявления банка. Сейчас иностранная организация может встать на налоговый учет, направив заявление и другие необходимые документы в налоговый орган, либо это делает банк, в котором эта организация открывает счет. Законопроект сохраняет лишь второй вариант. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 270 дней после его официального опубликования.
https://1prime.ru/20251014/mvf-863497931.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, госдума
Госдума упростила процедуру постановки иностранных организаций на учет
Госдума в I чтении упрощает постановку иностранных организаций на налоговый учет
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру постановки на учет в налоговом органе иностранной организации в связи с открытием ею счета в банке.
Документ внесен правительством РФ
. Он разработан с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость упрощения такой процедуры, следует из пояснительной записки.
Законопроект исключает необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы для постановки на учет в связи с открытием счета в банке. Теперь постановка на налоговый учет будет осуществляться лишь на основании заявления банка.
Сейчас иностранная организация может встать на налоговый учет, направив заявление и другие необходимые документы в налоговый орган, либо это делает банк, в котором эта организация открывает счет. Законопроект сохраняет лишь второй вариант.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 270 дней после его официального опубликования.
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2025 году