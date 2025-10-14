https://1prime.ru/20251014/gosduma-863498846.html

Госдума упростила процедуру постановки иностранных организаций на учет

2025-10-14T16:15+0300

2025-10-14T16:15+0300

2025-10-14T16:15+0300

россия

рф

госдума

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру постановки на учет в налоговом органе иностранной организации в связи с открытием ею счета в банке. Документ внесен правительством РФ. Он разработан с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость упрощения такой процедуры, следует из пояснительной записки. Законопроект исключает необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы для постановки на учет в связи с открытием счета в банке. Теперь постановка на налоговый учет будет осуществляться лишь на основании заявления банка. Сейчас иностранная организация может встать на налоговый учет, направив заявление и другие необходимые документы в налоговый орган, либо это делает банк, в котором эта организация открывает счет. Законопроект сохраняет лишь второй вариант. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 270 дней после его официального опубликования.

