Госдума упростила процедуру постановки иностранных организаций на учет - 14.10.2025
Госдума упростила процедуру постановки иностранных организаций на учет
2025-10-14T16:15+0300
2025-10-14T16:15+0300
россия
рф
госдума
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру постановки на учет в налоговом органе иностранной организации в связи с открытием ею счета в банке. Документ внесен правительством РФ. Он разработан с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость упрощения такой процедуры, следует из пояснительной записки. Законопроект исключает необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы для постановки на учет в связи с открытием счета в банке. Теперь постановка на налоговый учет будет осуществляться лишь на основании заявления банка. Сейчас иностранная организация может встать на налоговый учет, направив заявление и другие необходимые документы в налоговый орган, либо это делает банк, в котором эта организация открывает счет. Законопроект сохраняет лишь второй вариант. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 270 дней после его официального опубликования.
рф
2025
россия, рф, госдума
РОССИЯ, РФ, Госдума
16:15 14.10.2025
 
Госдума упростила процедуру постановки иностранных организаций на учет

Госдума в I чтении упрощает постановку иностранных организаций на налоговый учет

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру постановки на учет в налоговом органе иностранной организации в связи с открытием ею счета в банке.
Документ внесен правительством РФ. Он разработан с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость упрощения такой процедуры, следует из пояснительной записки.
Законопроект исключает необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы для постановки на учет в связи с открытием счета в банке. Теперь постановка на налоговый учет будет осуществляться лишь на основании заявления банка.
Сейчас иностранная организация может встать на налоговый учет, направив заявление и другие необходимые документы в налоговый орган, либо это делает банк, в котором эта организация открывает счет. Законопроект сохраняет лишь второй вариант.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 270 дней после его официального опубликования.
РОССИЯРФГосдума
 
 
