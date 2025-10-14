https://1prime.ru/20251014/gosduma-863501399.html
Госдума в I чтении освободила от НДС выплаты по вкладам в драгметаллах
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах. Документ, внесенный правительством РФ, направлен на повышение привлекательности банковских продуктов в драгоценных металлах. Он выравнивает условия налогообложения НДС для вкладов в драгметаллах и иных видов банковских вкладов. Сейчас проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС. Законопроект освобождает от НДС и выплату банками процентов по счетам (вкладам) в драгоценных металлах в слитках. Также от НДС освобождаются операции размещения драгоценных металлов, не привлеченных во вклады. Это позволит освободить от налога выдачу займов за счет драгметаллов, приобретенных у третьих лиц. Выравнивание налоговой нагрузки устранит дисбаланс в отношении вкладов в золоте, серебре и других драгметаллах по сравнению с классическими рублевыми и валютными депозитами, пояснял в сентябре в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В результате доходность и конкурентоспособность этих вкладов повысится – это станет стимулом для банков расширить линейку таких продуктов, считает Аксаков. Депутат обращал внимание, что сейчас вклады в драгметаллах мало распространены. Это обусловлено не только более высокой налоговой нагрузкой, но также административными и операционными сложностями, которые связаны с учетом, расчетом доходности и дополнительными требованиями к обороту драгметаллов.
