В Госдуму внесли проект об упрощении получения лицензии на продажу алкоголя - 14.10.2025
В Госдуму внесли проект об упрощении получения лицензии на продажу алкоголя
2025-10-14T17:45+0300
2025-10-14T17:45+0300
бизнес
россия
рф
госдума
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, облегчающий с 1 марта 2026 года процедуру получения лицензии на продажу алкоголя в рознице, в том числе в сфере услуг общепита, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ подготовлен в целях оптимизации процедуры получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Он оптимизирует набор документов, который необходимо представлять предпринимателям для получения такой лицензии, и сроки рассмотрения заявлений для получения лицензии. Например, при подаче заявления предпринимателям больше не потребуется представлять сведения о государственной регистрации организации, о постановке на учет в налоговом органе, а также подтверждающие наличие стационарных торговых объектов или объекта общепита документов. Такие документы будут направляться в лицензирующий орган из других ведомств автоматически в рамках межведомственного электронного документооборота. Заявление на получение лицензии можно будет подать на портале "Госуслуги". Кроме того, сроки рассмотрения заявлений для получения лицензии на продажу алкоголя в розничных магазинах и объекта общепита сокращаются с 30 календарных до 15 рабочих. При этом продление такого срока будет возможно только по ограниченному перечню оснований и не более чем на 25 рабочих дней. Сейчас такое продление возможно на срок не более чем на 30 календарных дней.
рф
бизнес, россия, рф, госдума
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Госдума
17:45 14.10.2025
 
В Госдуму внесли проект об упрощении получения лицензии на продажу алкоголя

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, облегчающий с 1 марта 2026 года процедуру получения лицензии на продажу алкоголя в рознице, в том числе в сфере услуг общепита, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ подготовлен в целях оптимизации процедуры получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Он оптимизирует набор документов, который необходимо представлять предпринимателям для получения такой лицензии, и сроки рассмотрения заявлений для получения лицензии.
Например, при подаче заявления предпринимателям больше не потребуется представлять сведения о государственной регистрации организации, о постановке на учет в налоговом органе, а также подтверждающие наличие стационарных торговых объектов или объекта общепита документов.
Такие документы будут направляться в лицензирующий орган из других ведомств автоматически в рамках межведомственного электронного документооборота.
Заявление на получение лицензии можно будет подать на портале "Госуслуги".
Кроме того, сроки рассмотрения заявлений для получения лицензии на продажу алкоголя в розничных магазинах и объекта общепита сокращаются с 30 календарных до 15 рабочих. При этом продление такого срока будет возможно только по ограниченному перечню оснований и не более чем на 25 рабочих дней. Сейчас такое продление возможно на срок не более чем на 30 календарных дней.
