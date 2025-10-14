https://1prime.ru/20251014/gosduma-863501933.html

В Госдуму внесли проект об упрощении получения лицензии на продажу алкоголя

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, облегчающий с 1 марта 2026 года процедуру получения лицензии на продажу алкоголя в рознице, в том числе в сфере...

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, облегчающий с 1 марта 2026 года процедуру получения лицензии на продажу алкоголя в рознице, в том числе в сфере услуг общепита, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ подготовлен в целях оптимизации процедуры получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Он оптимизирует набор документов, который необходимо представлять предпринимателям для получения такой лицензии, и сроки рассмотрения заявлений для получения лицензии. Например, при подаче заявления предпринимателям больше не потребуется представлять сведения о государственной регистрации организации, о постановке на учет в налоговом органе, а также подтверждающие наличие стационарных торговых объектов или объекта общепита документов. Такие документы будут направляться в лицензирующий орган из других ведомств автоматически в рамках межведомственного электронного документооборота. Заявление на получение лицензии можно будет подать на портале "Госуслуги". Кроме того, сроки рассмотрения заявлений для получения лицензии на продажу алкоголя в розничных магазинах и объекта общепита сокращаются с 30 календарных до 15 рабочих. При этом продление такого срока будет возможно только по ограниченному перечню оснований и не более чем на 25 рабочих дней. Сейчас такое продление возможно на срок не более чем на 30 календарных дней.

