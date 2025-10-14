https://1prime.ru/20251014/gost-863477129.html
ГОСТ по габаритным воротам на автодорогах заработает с ноября
2025-10-14T02:47+0300
бизнес
россия
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. ГОСТ с рекомендациями по параметрам габаритных ворот на российских автодорогах заработает с ноября - документ вводится впервые и РИА Новости ознакомилось с его содержанием.
Габаритные ворота на автодорогах - это специальные конструкции, контролирующие разрешенные размеры транспортных средств и ограничивающие проезд транспорта, превышающего допустимые габариты. Их размещают перед мостами, эстакадами, тоннелями и другими искусственными сооружениями, чтобы предотвратить ДТП и защитить инфраструктуру от повреждений при движении негабаритных автомобилей.
Организацией-разработчиком ГОСТа выступило федеральное автономное учреждение "Росдорнии".
"Основной целью стандарта является обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения и снижение числа ДТП, связанных с возможным обрушением элементов конструкций тоннелей и мостовых сооружений, в том числе надземных пешеходных переходов, из-за наезда на них транспортных средств с габаритом по высоте, превышающим подмостовой габарит", - отмечается на сайте организации.
Там указали, что национальный стандарт включает классификацию габаритных ворот, правила применения и технические требования к их конструкции.
Так, классификация габаритных ворот установлена по функциональному назначению и принципу их воздействия на транспортные средства и разделяет ворота на два типа: предупреждающие и удерживающие. Первые информируют водителя о нарушении требования по габариту высоты посредством шума и вибрации цепей, ударяющихся о транспортное средство. Вторые удерживают транспортное средство с превышенным габаритом от наезда на искусственное сооружение, перед которым они установлены.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 ноября этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
