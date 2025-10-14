Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Греции началась общенациональная забастовка - 14.10.2025, ПРАЙМ
В Греции началась общенациональная забастовка
В Греции началась общенациональная забастовка - 14.10.2025, ПРАЙМ
В Греции началась общенациональная забастовка
Очередная общенациональная забастовка с требованиями улучшить условия труда началась в Греции, она продлится сутки. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T00:23+0300
2025-10-14T00:23+0300
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Очередная общенациональная забастовка с требованиями улучшить условия труда началась в Греции, она продлится сутки. Организатор забастовки - Высший совет профсоюзов госсектора (ADEDY). Она приурочена к обсуждению в греческом парламенте законопроекта, который разрешает работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день. Как утверждает ADEDY, он "превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни". По мнению организации, законопроект под видом установки "гибкого рабочего графика" отменяет восьмичасовой рабочий день и легализует эксплуатацию сотрудников. Как пишет греческая газета "Прото Тема", об участии в забастовке объявили союзы сотрудников энергетической сферы, различных отраслей промышленности, работники портов. В день забастовки не будут ходить поезда, включая пригородные линии. Сократят часы работы наземный общественный транспорт и метро. Среди требований ADEDY – отзыв законопроекта о 13-часовом рабочем дне, введение "тринадцатой" и "четырнадцатой" зарплат, увеличение заработной платы, введение коллективных трудовых договоров для сотрудников госсектора, обеспечение всеобщей занятости и отмена нового дисциплинарного закона, ужесточающего законодательство в сфере деятельности профсоюзов. В рамках забастовки в 11.00 (время совпадает с мск) пройдет митинг на площади Конституции в Афинах, где расположено здание парламента.
00:23 14.10.2025
 
В Греции началась общенациональная забастовка

В Греции началась общенациональная забастовка с требованием улучшить условия труда

МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Очередная общенациональная забастовка с требованиями улучшить условия труда началась в Греции, она продлится сутки.
Организатор забастовки - Высший совет профсоюзов госсектора (ADEDY). Она приурочена к обсуждению в греческом парламенте законопроекта, который разрешает работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день. Как утверждает ADEDY, он "превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни". По мнению организации, законопроект под видом установки "гибкого рабочего графика" отменяет восьмичасовой рабочий день и легализует эксплуатацию сотрудников.
Как пишет греческая газета "Прото Тема", об участии в забастовке объявили союзы сотрудников энергетической сферы, различных отраслей промышленности, работники портов. В день забастовки не будут ходить поезда, включая пригородные линии. Сократят часы работы наземный общественный транспорт и метро.
Среди требований ADEDY – отзыв законопроекта о 13-часовом рабочем дне, введение "тринадцатой" и "четырнадцатой" зарплат, увеличение заработной платы, введение коллективных трудовых договоров для сотрудников госсектора, обеспечение всеобщей занятости и отмена нового дисциплинарного закона, ужесточающего законодательство в сфере деятельности профсоюзов.
В рамках забастовки в 11.00 (время совпадает с мск) пройдет митинг на площади Конституции в Афинах, где расположено здание парламента.
 
