https://1prime.ru/20251014/gretsija-863476490.html
В Греции началась общенациональная забастовка
В Греции началась общенациональная забастовка - 14.10.2025, ПРАЙМ
В Греции началась общенациональная забастовка
Очередная общенациональная забастовка с требованиями улучшить условия труда началась в Греции, она продлится сутки. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T00:23+0300
2025-10-14T00:23+0300
2025-10-14T00:23+0300
общество
экономика
мировая экономика
греция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863476490.jpg?1760390595
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Очередная общенациональная забастовка с требованиями улучшить условия труда началась в Греции, она продлится сутки.
Организатор забастовки - Высший совет профсоюзов госсектора (ADEDY). Она приурочена к обсуждению в греческом парламенте законопроекта, который разрешает работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день. Как утверждает ADEDY, он "превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни". По мнению организации, законопроект под видом установки "гибкого рабочего графика" отменяет восьмичасовой рабочий день и легализует эксплуатацию сотрудников.
Как пишет греческая газета "Прото Тема", об участии в забастовке объявили союзы сотрудников энергетической сферы, различных отраслей промышленности, работники портов. В день забастовки не будут ходить поезда, включая пригородные линии. Сократят часы работы наземный общественный транспорт и метро.
Среди требований ADEDY – отзыв законопроекта о 13-часовом рабочем дне, введение "тринадцатой" и "четырнадцатой" зарплат, увеличение заработной платы, введение коллективных трудовых договоров для сотрудников госсектора, обеспечение всеобщей занятости и отмена нового дисциплинарного закона, ужесточающего законодательство в сфере деятельности профсоюзов.
В рамках забастовки в 11.00 (время совпадает с мск) пройдет митинг на площади Конституции в Афинах, где расположено здание парламента.
греция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, греция
Общество , Экономика, Мировая экономика, ГРЕЦИЯ
В Греции началась общенациональная забастовка
В Греции началась общенациональная забастовка с требованием улучшить условия труда
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Очередная общенациональная забастовка с требованиями улучшить условия труда началась в Греции, она продлится сутки.
Организатор забастовки - Высший совет профсоюзов госсектора (ADEDY). Она приурочена к обсуждению в греческом парламенте законопроекта, который разрешает работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день. Как утверждает ADEDY, он "превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни". По мнению организации, законопроект под видом установки "гибкого рабочего графика" отменяет восьмичасовой рабочий день и легализует эксплуатацию сотрудников.
Как пишет греческая газета "Прото Тема", об участии в забастовке объявили союзы сотрудников энергетической сферы, различных отраслей промышленности, работники портов. В день забастовки не будут ходить поезда, включая пригородные линии. Сократят часы работы наземный общественный транспорт и метро.
Среди требований ADEDY – отзыв законопроекта о 13-часовом рабочем дне, введение "тринадцатой" и "четырнадцатой" зарплат, увеличение заработной платы, введение коллективных трудовых договоров для сотрудников госсектора, обеспечение всеобщей занятости и отмена нового дисциплинарного закона, ужесточающего законодательство в сфере деятельности профсоюзов.
В рамках забастовки в 11.00 (время совпадает с мск) пройдет митинг на площади Конституции в Афинах, где расположено здание парламента.