Лихачев рассказал о перспективах роста грузопотока по СМП

Лихачев рассказал о перспективах роста грузопотока по СМП

ХАРБИН (Китай), 14 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай могут достичь грузопотока в 20 миллионов тонн по Северному морскому пути раньше целевого 2030 года, заявил журналистам во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв. Во вторник состоялось второе заседание Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, которое прошло во вторник в Харбине, по итогам которого стороны утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по СМП. "Мы не просто поставили друг перед другом задачи достичь к 2030 году объемов 20 миллионов тонн, в нашей Дорожной карте подробно расписаны разные направления, начиная с взаимодействия, конечно же, в мореплавании, навигации, но и создание грузовых судов арктического класса, подготовка кадров, стажировка этих кадров непосредственно на судах, работающих в акватории СМП, поддержка государством этапа, как мы говорим, раскатки Северного морского пути, разгона этого проекта - всё это необходимые элементы дорожной карты", - заявил Лихачев. Он отметил, что проект СМП "вдохновляет как нас, так и наших китайских друзей, я уверен, что гораздо раньше, конечно, мы достигнем плановых цифр, в первую очередь потому, что СМП - это очень выгодный и привлекательный транспортный маршрут". "Его привлекательность очевидна сегодня для всех, нужно потрудиться, чтобы достичь нужных параметров, но мы видим решимость и вдохновение, которые есть у наших китайских друзей. Уверен, что мы вместе справимся с поставленными задачами", - указал он.

