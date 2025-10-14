Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал о перспективах роста грузопотока по СМП - 14.10.2025
https://1prime.ru/20251014/gruzopotok-863483494.html
Лихачев рассказал о перспективах роста грузопотока по СМП
Лихачев рассказал о перспективах роста грузопотока по СМП - 14.10.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о перспективах роста грузопотока по СМП
Россия и Китай могут достичь грузопотока в 20 миллионов тонн по Северному морскому пути раньше целевого 2030 года, заявил журналистам во вторник генеральный... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T09:33+0300
2025-10-14T09:33+0300
россия
китай
алексей лихачев
росатом
бизнес
харбин
ХАРБИН (Китай), 14 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай могут достичь грузопотока в 20 миллионов тонн по Северному морскому пути раньше целевого 2030 года, заявил журналистам во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв. Во вторник состоялось второе заседание Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, которое прошло во вторник в Харбине, по итогам которого стороны утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по СМП. "Мы не просто поставили друг перед другом задачи достичь к 2030 году объемов 20 миллионов тонн, в нашей Дорожной карте подробно расписаны разные направления, начиная с взаимодействия, конечно же, в мореплавании, навигации, но и создание грузовых судов арктического класса, подготовка кадров, стажировка этих кадров непосредственно на судах, работающих в акватории СМП, поддержка государством этапа, как мы говорим, раскатки Северного морского пути, разгона этого проекта - всё это необходимые элементы дорожной карты", - заявил Лихачев. Он отметил, что проект СМП "вдохновляет как нас, так и наших китайских друзей, я уверен, что гораздо раньше, конечно, мы достигнем плановых цифр, в первую очередь потому, что СМП - это очень выгодный и привлекательный транспортный маршрут". "Его привлекательность очевидна сегодня для всех, нужно потрудиться, чтобы достичь нужных параметров, но мы видим решимость и вдохновение, которые есть у наших китайских друзей. Уверен, что мы вместе справимся с поставленными задачами", - указал он.
https://1prime.ru/20251014/smp-863483163.html
китай
харбин
россия, китай, алексей лихачев, росатом, бизнес, харбин
РОССИЯ, КИТАЙ, Алексей Лихачев, Росатом, Бизнес, Харбин
09:33 14.10.2025
 
Лихачев рассказал о перспективах роста грузопотока по СМП

Лихачев: РФ и КНР могут достичь грузопотока в 20 млн тонн по СМП раньше 2030 года

© РИА Новости . Соломон Лулишов | Перейти в медиабанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
© РИА Новости . Соломон Лулишов
Перейти в медиабанк
ХАРБИН (Китай), 14 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай могут достичь грузопотока в 20 миллионов тонн по Северному морскому пути раньше целевого 2030 года, заявил журналистам во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.
Во вторник состоялось второе заседание Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, которое прошло во вторник в Харбине, по итогам которого стороны утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по СМП.
"Мы не просто поставили друг перед другом задачи достичь к 2030 году объемов 20 миллионов тонн, в нашей Дорожной карте подробно расписаны разные направления, начиная с взаимодействия, конечно же, в мореплавании, навигации, но и создание грузовых судов арктического класса, подготовка кадров, стажировка этих кадров непосредственно на судах, работающих в акватории СМП, поддержка государством этапа, как мы говорим, раскатки Северного морского пути, разгона этого проекта - всё это необходимые элементы дорожной карты", - заявил Лихачев.
Он отметил, что проект СМП "вдохновляет как нас, так и наших китайских друзей, я уверен, что гораздо раньше, конечно, мы достигнем плановых цифр, в первую очередь потому, что СМП - это очень выгодный и привлекательный транспортный маршрут".
"Его привлекательность очевидна сегодня для всех, нужно потрудиться, чтобы достичь нужных параметров, но мы видим решимость и вдохновение, которые есть у наших китайских друзей. Уверен, что мы вместе справимся с поставленными задачами", - указал он.
