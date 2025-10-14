https://1prime.ru/20251014/gruzovik-863490857.html

Создание полностью беспилотного грузовика запланировано на 2026 год

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Создание и тестирование опытного образца полностью беспилотного грузового автомобиля - пятого уровня автоматизации управления - запланировано в России на 2026 год, сообщила пресс-служба правительства."Вице-премьер Виталий Савельев провел совещание по развитию беспилотного транспорта, на котором был утвержден план по внедрению на российских дорогах транспортных средств пятого уровня автоматизации – полностью беспилотных грузовых автомобилей. Новый этап развития предполагает создание правовой базы, тестирование технологий и подготовку концепции рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года", - говорится в сообщении."Также в 2026 году запланировано создание и тестирование опытного образца ВАТС (высокоавтоматизированное транспортное средство - ред.) 5-го уровня автоматизации управления", - добавили в пресс-службе. Там отметили, что сегодня по дорогам России курсирует 90 беспилотных грузовых машин, относящихся к третьему классу уровня автоматизации.Классификация ВАТС по степени участия водителя в управлении транспортным средством предусматривает пять уровней. Например, на третьем уровне, который сегодня используется на ЦКАД и М-11 "Нева", система сама реагирует на ситуации, требующие немедленных действий, таких как экстренное торможение, а на пятом водитель абсолютно не вмешивается в управление.Движение беспилотных грузовых автомобилей третьего уровня автоматизации было запущено в апреле этого года на подмосковной ЦКАД. Ранее, в июне 2023 года, движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств было запущено на автомобильной дороге М-11 "Нева", а в 2026 году планируется запустить его и на М-12 "Восток".В августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года "Яндекс" в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус".

