https://1prime.ru/20251014/indeksy-863488778.html

Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились

Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились - 14.10.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно опустились, свидетельствуют данные торгов. | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T12:33+0300

2025-10-14T12:33+0300

2025-10-14T12:33+0300

рынок

китай

shenzhen composite

сша

торги

индексы

азиатско-тихоокеанский регион

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно опустились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,62%, до 3 865,23 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,91%, до 2 439,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,73%, до 25 441,35 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,63%, до 3 561,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,19%, до 8 899,4 пункта, японский Nikkei 225 упал на 2,58%, до 46 847,32 пункта. Ранее министерство коммерции Китая сообщило, что власти страны ввели "ответные санкции" в отношении пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean, связанных с США. Также власти Китая начали расследование в отношении ограничительных мер, которые США ввели против Китая в сфере судоходства. "Рынки вновь переходят в режим ухода от риска после резких колебаний на прошлой неделе. Слабость рынка скорее похожа на перераспределение капитала, чем на фундаментальный поворот, поскольку динамика роста слабая", - прокомментировал агентству Блумберг инвестиционный стратег Global X ETFs Билли Люн (Billy Leung). Наиболее заметное снижение показал индекс Японии после выходного дня в стране в понедельник. В пятницу японская партия "Комэйто" сообщила о выходе из коалиции с Либерально-демократической партией после более чем 20 лет альянса. Об этом сообщил председатель партии после встречи с избранной председателем ЛДП Санаэ Такаити, вопрос о премьерстве которой теперь стал не столь очевиден.

https://1prime.ru/20251014/kurs-863486085.html

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, китай, shenzhen composite, сша, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, hang seng index, kospi