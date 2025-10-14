https://1prime.ru/20251014/indeksy-863489698.html
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по ФРГ и Британии
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по ФРГ и Британии
2025-10-14T13:08+0300
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются после выхода окончательной оценки ускорения инфляции в Германии и повышения уровня безработицы в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.14 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,02%, до 9 441,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,64%, до 7 883,1 пункта, немецкий DAX - на 0,74%, до 24 194,92 пункта. Ранее во вторник были опубликованы окончательные данные по инфляции в Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). Годовой показатель по итогам сентября ускорился до 2,4% с уровня в 2,2% месяцем ранее, что стало максимальным значением с декабря 2024 года. При этом безработица в Великобритании в июне-августе выросла до 4,8% с 4,7% в мае-июле, хотя аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне, сообщило Бюро национальной статистики (ONS) страны. С началом нового отчетного сезона отчетности инвесторы обращают внимание и на корпоративные новости. Акции телекоммуникационной компании Ericsson в Германии растут в цене более чем на 10%. Согласно финотчету, в третьем квартале 2025 года чистая прибыль компании поднялась примерно в 3 раза, до 11,3 миллиарда шведских крон (1,2 миллиарда долларов).
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по ФРГ и Британии
