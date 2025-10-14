https://1prime.ru/20251014/indeksy-863505031.html

Фондовые индексы США в основном снижаются на корпоративных новостях

Фондовые индексы США в основном снижаются на корпоративных новостях - 14.10.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США в основном снижаются на корпоративных новостях

14.10.2025

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в минусе во вторник, инвесторы обращают внимание на корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.57 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,39%, до 46 245,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижается на 0,51%, до 22 579,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 6 648,73 пункта. Во вторник инвесторы обратили внимание на финансовые результаты крупнейших банков США. Акции JP Morgan Chase снижаются в цене почти на 2%. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира за первые три квартала года уменьшилась на 1% в годовом выражении и составила 44,023 миллиарда долларов. Бумаги Wells Fargo & Co дорожают более чем на 7%. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала поднялась на 10% в годовом выражении, до 15,171 миллиарда долларов. Акции Citigroup также растут в цене - свыше 3%. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире по итогам первых трех кварталов увеличилась на 20,4% в годовом выражении, до 11,835 миллиарда долларов.

сша

2025

Новости

