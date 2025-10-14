Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США в основном снижаются на корпоративных новостях - 14.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном снижаются на корпоративных новостях
Фондовые индексы США в основном снижаются на корпоративных новостях - 14.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном снижаются на корпоративных новостях
Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в минусе во вторник, инвесторы обращают внимание на корпоративные новости, свидетельствуют данные... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T19:16+0300
2025-10-14T19:16+0300
экономика
рынок
торги
акции
сша
dow jones
citigroup
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/82349/09/823490916_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_dfb42e74bfa99c16ccf363356ce5af6a.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в минусе во вторник, инвесторы обращают внимание на корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.57 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,39%, до 46 245,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижается на 0,51%, до 22 579,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 6 648,73 пункта. Во вторник инвесторы обратили внимание на финансовые результаты крупнейших банков США. Акции JP Morgan Chase снижаются в цене почти на 2%. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира за первые три квартала года уменьшилась на 1% в годовом выражении и составила 44,023 миллиарда долларов. Бумаги Wells Fargo &amp; Co дорожают более чем на 7%. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала поднялась на 10% в годовом выражении, до 15,171 миллиарда долларов. Акции Citigroup также растут в цене - свыше 3%. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире по итогам первых трех кварталов увеличилась на 20,4% в годовом выражении, до 11,835 миллиарда долларов.
сша
рынок, торги, акции, сша, dow jones, citigroup, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, Dow Jones, Citigroup, Nasdaq Composite
19:16 14.10.2025
 
Фондовые индексы США в основном снижаются на корпоративных новостях

Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в минусе во вторник

© РИА Новости . Виктор Мельник Указатель на Wall Street в Нью-Йорке
Указатель на Wall Street в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Указатель на Wall Street в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Мельник
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно торгуются в минусе во вторник, инвесторы обращают внимание на корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.57 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,39%, до 46 245,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижается на 0,51%, до 22 579,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 6 648,73 пункта.
Во вторник инвесторы обратили внимание на финансовые результаты крупнейших банков США. Акции JP Morgan Chase снижаются в цене почти на 2%. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира за первые три квартала года уменьшилась на 1% в годовом выражении и составила 44,023 миллиарда долларов.
Бумаги Wells Fargo & Co дорожают более чем на 7%. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала поднялась на 10% в годовом выражении, до 15,171 миллиарда долларов.
Акции Citigroup также растут в цене - свыше 3%. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире по итогам первых трех кварталов увеличилась на 20,4% в годовом выражении, до 11,835 миллиарда долларов.
