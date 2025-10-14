Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Три способа вложить последние деньги: выбор зависит от суммы - 14.10.2025
Три способа вложить последние деньги: выбор зависит от суммы
05:05 14.10.2025
 
Три способа вложить последние деньги: выбор зависит от суммы

Светлана Сазанова
Светлана Сазанова
Доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления
МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Выбор между ликвидностью и доходностью вечен, как само человечество, а стремление сохранить и преумножить свои финансовые ресурсы - одно из базовых желаний человека.
В современной экономике, благодаря широкому спектру финансовых инструментов, у каждого есть возможность сделать оптимальный выбор между банковским вкладом, акциями и облигациями, вложениями в драгоценные металлы.
С начала октября 2024 года по начало октября 2025 года золото подорожало на 25,6%, что существенно превысило темп инфляции. Доходность по банковским вкладам за год не превышала 21%, а средняя доходность составила 14,95%. Средняя доходность корпоративных акций за год составила 22,3%, а средний рост акций 10 ведущих компаний составил, по данным РБК, 77,61%. Доходность ПИФов в 2025 году не превысила 12% в среднем в годовом выражении, хотя некоторые из них демонстрировали доходность свыше 30% годовых.
Таким образом, можно рекомендовать несколько стратегий размещения свободных денежных средств: консервативную, рискованную и нейтральную. Консервативной стратегии стоит придерживаться людям с небольшими сбережениями, - это вложения в срочные банковские вклады и иностранную валюту, которые дадут гарантированный доход, сопоставимый с темпом инфляции. Однако следует учесть, что при досрочном прекращении вклада доход будет близок к нулю.
Вложения в акции частных компаний принесут больший доход, но риски будут существенно выше, что связано с влиянием на рынок корпоративных ценных бумаг различных экономических, геополитических и иных факторов.
Нейтральная стратегия целесообразна при долгосрочных инвестициях - это вложения в золото, корпоративные и государственные долгосрочные облигации. Такие вложения принесут стабильный доход в долгосрочной перспективе, однако быстро и без потерь сделать эти активы ликвидными вряд ли получится.
Автор - Светлана Сазанова, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

