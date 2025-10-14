Три способа вложить последние деньги: выбор зависит от суммы

МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Выбор между ликвидностью и доходностью вечен, как само человечество, а стремление сохранить и преумножить свои финансовые ресурсы - одно из базовых желаний человека.В современной экономике, благодаря широкому спектру финансовых инструментов, у каждого есть возможность сделать оптимальный выбор между банковским вкладом, акциями и облигациями, вложениями в драгоценные металлы.С начала октября 2024 года по начало октября 2025 года золото подорожало на 25,6%, что существенно превысило темп инфляции. Доходность по банковским вкладам за год не превышала 21%, а средняя доходность составила 14,95%. Средняя доходность корпоративных акций за год составила 22,3%, а средний рост акций 10 ведущих компаний составил, по данным РБК, 77,61%. Доходность ПИФов в 2025 году не превысила 12% в среднем в годовом выражении, хотя некоторые из них демонстрировали доходность свыше 30% годовых.Таким образом, можно рекомендовать несколько стратегий размещения свободных денежных средств: консервативную, рискованную и нейтральную. Консервативной стратегии стоит придерживаться людям с небольшими сбережениями, - это вложения в срочные банковские вклады и иностранную валюту, которые дадут гарантированный доход, сопоставимый с темпом инфляции. Однако следует учесть, что при досрочном прекращении вклада доход будет близок к нулю.Вложения в акции частных компаний принесут больший доход, но риски будут существенно выше, что связано с влиянием на рынок корпоративных ценных бумаг различных экономических, геополитических и иных факторов.Нейтральная стратегия целесообразна при долгосрочных инвестициях - это вложения в золото, корпоративные и государственные долгосрочные облигации. Такие вложения принесут стабильный доход в долгосрочной перспективе, однако быстро и без потерь сделать эти активы ликвидными вряд ли получится.Автор - Светлана Сазанова, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ
МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Выбор между ликвидностью и доходностью вечен, как само человечество, а стремление сохранить и преумножить свои финансовые ресурсы - одно из базовых желаний человека.
В современной экономике, благодаря широкому спектру финансовых инструментов, у каждого есть возможность сделать оптимальный выбор между банковским вкладом, акциями и облигациями, вложениями в драгоценные металлы.
С начала октября 2024 года по начало октября 2025 года золото подорожало на 25,6%, что существенно превысило темп инфляции. Доходность по банковским вкладам за год не превышала 21%, а средняя доходность составила 14,95%. Средняя доходность корпоративных акций за год составила 22,3%, а средний рост акций 10 ведущих компаний составил, по данным РБК, 77,61%. Доходность ПИФов в 2025 году не превысила 12% в среднем в годовом выражении, хотя некоторые из них демонстрировали доходность свыше 30% годовых.
Таким образом, можно рекомендовать несколько стратегий размещения свободных денежных средств: консервативную, рискованную и нейтральную. Консервативной стратегии стоит придерживаться людям с небольшими сбережениями, - это вложения в срочные банковские вклады и иностранную валюту, которые дадут гарантированный доход, сопоставимый с темпом инфляции. Однако следует учесть, что при досрочном прекращении вклада доход будет близок к нулю.
Вложения в акции частных компаний принесут больший доход, но риски будут существенно выше, что связано с влиянием на рынок корпоративных ценных бумаг различных экономических, геополитических и иных факторов.
Нейтральная стратегия целесообразна при долгосрочных инвестициях - это вложения в золото, корпоративные и государственные долгосрочные облигации. Такие вложения принесут стабильный доход в долгосрочной перспективе, однако быстро и без потерь сделать эти активы ликвидными вряд ли получится.
Автор - Светлана Сазанова, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ
