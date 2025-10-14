https://1prime.ru/20251014/iran-863505991.html

В Иране одобрили удаление четырех нулей с купюр нацвалюты

В Иране одобрили удаление четырех нулей с купюр нацвалюты

ТЕГЕРАН, 14 окт - ПРАЙМ. Наблюдательная комиссия Совета по определению политической целесообразности Ирана одобрила удаление четырех нулей с купюр национальной валюты в рамках деноминации, передает агентство IRIB. Парламент Ирана 5 октября одобрил законопроект об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты. "Высшая наблюдательная комиссия Совета по определению политической целесообразности... не сочла удаление четырех нулей с купюр национальной валюты противоречащим общей политике", - говорится в сообщении агентства.

иран

2025

