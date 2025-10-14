https://1prime.ru/20251014/iran-863505991.html
В Иране одобрили удаление четырех нулей с купюр нацвалюты
В Иране одобрили удаление четырех нулей с купюр нацвалюты - 14.10.2025, ПРАЙМ
В Иране одобрили удаление четырех нулей с купюр нацвалюты
Наблюдательная комиссия Совета по определению политической целесообразности Ирана одобрила удаление четырех нулей с купюр национальной валюты в рамках... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T19:36+0300
2025-10-14T19:36+0300
2025-10-14T19:37+0300
экономика
финансы
банки
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
ТЕГЕРАН, 14 окт - ПРАЙМ. Наблюдательная комиссия Совета по определению политической целесообразности Ирана одобрила удаление четырех нулей с купюр национальной валюты в рамках деноминации, передает агентство IRIB. Парламент Ирана 5 октября одобрил законопроект об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты. "Высшая наблюдательная комиссия Совета по определению политической целесообразности... не сочла удаление четырех нулей с купюр национальной валюты противоречащим общей политике", - говорится в сообщении агентства.
https://1prime.ru/20251006/iran-863216272.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, иран
Экономика, Финансы, Банки, ИРАН
В Иране одобрили удаление четырех нулей с купюр нацвалюты
Совет политической целесообразности Ирана одобрил удаление четырех нулей с купюр нацвалюты
ТЕГЕРАН, 14 окт - ПРАЙМ. Наблюдательная комиссия Совета по определению политической целесообразности Ирана одобрила удаление четырех нулей с купюр национальной валюты в рамках деноминации, передает агентство IRIB.
Парламент Ирана
5 октября одобрил законопроект об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты.
"Высшая наблюдательная комиссия Совета по определению политической целесообразности... не сочла удаление четырех нулей с купюр национальной валюты противоречащим общей политике", - говорится в сообщении агентства.
Иран возобновил импорт пшеницы из прикаспийских стран