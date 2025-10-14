Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране одобрили удаление четырех нулей с купюр нацвалюты - 14.10.2025
В Иране одобрили удаление четырех нулей с купюр нацвалюты
В Иране одобрили удаление четырех нулей с купюр нацвалюты
2025-10-14T19:36+0300
2025-10-14T19:37+0300
экономика
финансы
банки
иран
ТЕГЕРАН, 14 окт - ПРАЙМ. Наблюдательная комиссия Совета по определению политической целесообразности Ирана одобрила удаление четырех нулей с купюр национальной валюты в рамках деноминации, передает агентство IRIB. Парламент Ирана 5 октября одобрил законопроект об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты. "Высшая наблюдательная комиссия Совета по определению политической целесообразности... не сочла удаление четырех нулей с купюр национальной валюты противоречащим общей политике", - говорится в сообщении агентства.
Новости
ru-RU
финансы, банки, иран
Экономика, Финансы, Банки, ИРАН
19:36 14.10.2025 (обновлено: 19:37 14.10.2025)
 
В Иране одобрили удаление четырех нулей с купюр нацвалюты

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
ТЕГЕРАН, 14 окт - ПРАЙМ. Наблюдательная комиссия Совета по определению политической целесообразности Ирана одобрила удаление четырех нулей с купюр национальной валюты в рамках деноминации, передает агентство IRIB.
Парламент Ирана 5 октября одобрил законопроект об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты.
"Высшая наблюдательная комиссия Совета по определению политической целесообразности... не сочла удаление четырех нулей с купюр национальной валюты противоречащим общей политике", - говорится в сообщении агентства.
Экономика Финансы Банки ИРАН
 
 
