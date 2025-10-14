В Якутии хотят трудоустроить около трех тысяч участников СВО

https://1prime.ru/20251014/jakutija-863479229.html

ЯКУТСК, 14 окт – ПРАЙМ. Около 3 тысяч участников СВО намерены трудоустроить в Якутии по отдельным квотам, депутаты предлагают внести изменения в действующее законодательство, сообщает пресс-служба Государственного собрания (Ил Тумэн) в Республике Саха (Якутия). Председатель комитета Ил Тумэн по социальной политике, труду и занятости Алёна Атласова в понедельник провела заседание по вопросам социальной сферы, защиты семьи и улучшения качества жизни жителей региона. Отмечается, что Госкомзанятости республики инициировал изменения в статью 2 и 3 закона о квотировании рабочих мест для содействия приоритетному трудоустройству участников специальной военной операции. По информации председателя Государственного комитета Республики Саха Якутия по занятости населения Светланы Горюшинской, в статье 2 закона установлены категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы. К ним относятся: инвалиды, несовершеннолетние, освобождённые из мест лишения свободы, одинокие многодетные родители, граждане, принимавшие участие в специальной военной операции, а также члены их семей. "Законопроект предлагает выделить участников СВО в отдельную категорию и установить квоты для трудоустройства данной категории граждан по аналогии с установлением квоты для трудоустройства инвалидов: - для работодателей, среднесписочная численность работников которых составляет более 100 человек, - три процента; - для работодателей, среднесписочная численность работников которых составляет от 35 до 100 человек, - два процента. Планируется трудоустроить около 3000 участников СВО", - рассказали в пресс-службе. Горюшинская добавила, что Госкомитетом занятости проведены публичные консультации, и заключение министерства предпринимательства получено.

