Журналист ответил на дерзкое заявление Каллас о преимуществе ВСУ на фронте
Журналист ответил на дерзкое заявление Каллас о преимуществе ВСУ на фронте
2025-10-14T07:17+0300
2025-10-14T07:17+0300
2025-10-14T07:35+0300
киев
запад
украина
сергей лавров
нато
кая каллас
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз высказался в социальной сети Х относительно заявлений главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Украина якобы получила преимущество в конфликте."Главный обманщик Кая Каллас заявила, что "преимущество перешло от России к Украине". Серьезно? Украинская армия отступает на всех фронтах, <…> 330 000 дезертировали, украинская экономика и демографическая ситуация рушатся. Победа?" — выразил он свое недоумение в ответ на ее заявление.В понедельник Каллас сообщила о переговорах в Киеве по поводу военной и финансовой помощи Украине. Россия утверждает, что поставки оружия Украине мешают мирному урегулированию, приводят к участию стран НАТО в конфликте и являются опасными. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада затрудняет переговоры и приведет к негативным последствиям.
Журналист ответил на дерзкое заявление Каллас о преимуществе ВСУ на фронте
