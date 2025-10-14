https://1prime.ru/20251014/kallas-863480927.html

Журналист ответил на дерзкое заявление Каллас о преимуществе ВСУ на фронте

Журналист ответил на дерзкое заявление Каллас о преимуществе ВСУ на фронте - 14.10.2025, ПРАЙМ

Журналист ответил на дерзкое заявление Каллас о преимуществе ВСУ на фронте

Ирландский журналист Чей Боуз высказался в социальной сети Х относительно заявлений главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Украина якобы получила... | 14.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз высказался в социальной сети Х относительно заявлений главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Украина якобы получила преимущество в конфликте."Главный обманщик Кая Каллас заявила, что "преимущество перешло от России к Украине". Серьезно? Украинская армия отступает на всех фронтах, <…> 330 000 дезертировали, украинская экономика и демографическая ситуация рушатся. Победа?" — выразил он свое недоумение в ответ на ее заявление.В понедельник Каллас сообщила о переговорах в Киеве по поводу военной и финансовой помощи Украине. Россия утверждает, что поставки оружия Украине мешают мирному урегулированию, приводят к участию стран НАТО в конфликте и являются опасными. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада затрудняет переговоры и приведет к негативным последствиям.

