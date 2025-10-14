https://1prime.ru/20251014/kiberataka-863514184.html
Vietnam Airlines сообщила об утечке данных из-за хакерской атаки
Vietnam Airlines сообщила об утечке данных из-за хакерской атаки - 14.10.2025, ПРАЙМ
Vietnam Airlines сообщила об утечке данных из-за хакерской атаки
Авиакомпания Vietnam Airlines, флагман вьетнамской гражданской авиации, сообщила специальным письмом своим постоянным клиентам о хакерской атаке, затронувшей... | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T23:48+0300
2025-10-14T23:48+0300
2025-10-14T23:48+0300
БАНГКОК, 14 окт – ПРАЙМ. Авиакомпания Vietnam Airlines, флагман вьетнамской гражданской авиации, сообщила специальным письмом своим постоянным клиентам о хакерской атаке, затронувшей также несколько транснациональных компаний, в результате которой произошла утечка личных данных клиентов, кроме финансовой и банковской информации. Письмо авиакомпании имеется в распоряжении РИА Новости. "Vietnam Airlines хотела бы сообщить вам о недавней утечке данных, затронувшей стороннюю платформу обслуживания клиентов, которой управляет глобальный технологический партнер. По данным поставщика услуг, Vietnam Airlines входит в число нескольких глобальных компаний, пользующихся ее услугами, которые пострадали от этого инцидента", - говорится в письме. Авиакомпания сообщает, что к части данных клиентов, обрабатываемых на этой платформе, был осуществлен несанкционированный доступ. "Некоторая личная информация могла быть раскрыта, включая полное имя, адрес электронной почты, номер телефона, дату рождения и номер участника Lotusmiles (бонусная программа авиакомпании – ред.). В настоящее время такие данные, как платежная информация, пароли, маршруты поездок, балансы Lotusmiles и паспортные данные, остаются в безопасности. Кроме того, внутренние ИТ-системы Vietnam Airlines не были затронуты", - сообщает авиакомпания по результатам предварительного расследования, проведенного совместно с правоохранительными органами, экспертами кибербезопасности и глобальным технологическим партнером-провайдером сервиса. Vietnam Airlines рекомендует клиентам сменить пароли к аккаунтам Lotusmiles и связанным с ними почтовым ящикам, быть бдительными к потенциальным попыткам фишинга, подозрительным электронным письмам или телефонным звонкам от имени Vietnam Airlines, а также избегать передачи информации, одноразовых паролей (OTP) или учетных данных непроверенным источникам. "Vietnam Airlines искренне сожалеет о любых опасениях, которые мог вызвать этот инцидент. Мы стремимся информировать клиентов, которых это может коснуться, предоставляя им актуальную информацию по мере продолжения расследования", - говорится в документе.
Vietnam Airlines сообщила об утечке данных из-за хакерской атаки
Vietnam Airlines сообщила о хакерской атаке на ряд транснациональных компаний
